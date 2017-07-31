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Çocuklar Duymasın'daki FETÖ kitabı ortalığı karıştırdı

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Yeniden yayınlanmaya başlayan 'Çocuklar Duymasın' dizisinde FETÖ'nün kirli faaliyetlerinin anlatıldığı "Barış Köprüleri" adlı kitabın izleyiciye gösterilmesi büyük tepki çekti.
Çocuklar Duymasın'daki FETÖ kitabı ortalığı karıştırdı
Çocuklar Duymasın'daki FETÖ kitabı ortalığı karıştırdı Çocuklar Duymasın'daki FETÖ kitabı ortalığı karıştırdı Çocuklar Duymasın'daki FETÖ kitabı ortalığı karıştırdı

Yeniden yayınlanmaya başlayan 'Çocuklar Duymasın' dizisinde FETÖ'nün kirli faaliyetlerinin anlatıldığı "Barış Köprüleri" adlı kitabın izleyiciye gösterilmesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada büyük tepki çeken kitapla ilgili Yapımcı Birol Güven açıklama yaptı ve özür diledi.

Doğan Medya bünyesinde faaliyet gösteren Kanal D'de yayınlanan dizide bir skandal yaşandı. Dizideki kitaplıkta FETÖ'nün kirli faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri; Dünyaya açılan Türk Okulları" isimli kitap izleyicilere gösterildi. Kaynak Holding'e bağlı Ufuk Yayınları'ndan çıkan kitabın tanıtımının bir dizide yapılması sosyal medyada tepki topladı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda dizide kullanılan bir kitaplıkta Haluk ve Meltem karakterlerinin konuştuğu sırada arkada bulunan kütüphane rafındaki detay dikkat çekti.

Rafta 'Barış Köprüleri' adlı kitabın yer aldığı göze çarptı. Bu kitabın terör örgütü FETÖ'nün dünya ülkelerindeki yapılanmalarının en önemli basamağının anlatıldığı 'Barış Köprüleri' adlı kitap olduğu yorumları yapıldı.

Dizinin yapımcısı Birol Güven sosyal medyada konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, "Hepimizin dikkatinden kaçan bu talihsizlikten ötürü tüm ekibimiz adına, başta şehit aileleri olmak üzere herkesten özür dilerim" dedi.

Birol Güven şu açıklamayı paylaştı:

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