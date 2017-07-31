31 Temmuz 2017 Pazartesi5 Zilkâde 1438
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Dışişleri'nden sert tepki!

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Dışişleri'nden sert tepki!
Dışişleri Bakanlığı Kabil'de bugün meydana gelen terör saldırısını sert bir dille kınadı.
Dışişleri'nden sert tepki! Dışişleri'nden sert tepki! Dışişleri'nden sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı'nca Kabil'de bugün meydana gelen terör saldırısı kınanarak, "Saldırının, Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede olumlu sonuçlar alınan bir dönemde gerçekleştirilmiş olması dikkat çekicidir" denildi. 

Bakanlık tarafından Kabil'de Irak Büyükelçiliği'ni hedef alan terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle: 

"Kabil'de bugün Irak Büyükelçiliğini hedef alan terör saldırısını kınıyoruz. Söz konusu saldırının, Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede olumlu sonuçlar alınan bir dönemde gerçekleştirilmiş olması dikkat çekicidir. Terör eylemlerinin Afganistan'ın ve Irak'ın terörle mücadelede kararlılığını etkileyemeyeceğine olan inancımız tamdır"

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