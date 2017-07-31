Soylu: PKK'ya destek bilmediğimiz yerlerden geliyor değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kimse kusura bakmasın, PKK'ya destek dünyanın en uçlarından falan geliyor değil, Türkiye'nin veya bizim bilmediğimiz yerlerden geliyor değil.' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ''Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı teröristler, Güney Kore'de oturum almıyorlar. PKK'nın makyajlı hali olan PYD'ye yepyeni silahları Japonya vermiyor. Dolayısıyla ortada, kullanılan yanlış tercihler söz konusudur." dedi.

Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimini hatırlatarak, "Darbe teşebbüsünün bastırılmasından sonraki tavırlardan da anlıyoruz ki bu hareketin gerçekleşmesi, başarıya ulaşması beklenmiş, arzu edilmiş ve bunun i·çi·n aslında altyapı hazırlanmış. Hazırlık yapmadıkları tek şey, Cenab-ı Hakk'ın takdiri, milletimizin cesareti ve liderimizin kararlılığıydı. O da onların istemediği şekilde gerçekleşti." dedi.

Batı'nın küresel liderliğinin sadece kendi sınırları i·çi·ne barış getirdiğini belirten Bakan Soylu, "Türkiye'de yıllardır darbeler tezgahladılar, terör örgütlerini desteklediler, para ve silah gönderdiler ve hala da aynı tavırdan vazgeçmiyorlar ve artık bunu daha açıkça ortaya koyuyorlar. İşte referandum sürecinde Avrupa'nın göbeğinde yaşananları hep birlikte gördük. Halen yapılan açıklamaları takip ediyoruz. Gezi sürecinde yaşananları biliyoruz. Türkiye'nin gelişmesine dair özellikle son 15 yılda atılan bütün adımlarda biz Batı'yı karşımızda bulduk." ifadelerini kullandı.

"KANDİL İLE KİMİN TEMAS KURMAYA ÇALIŞTIĞINI ÇOK AÇIK VE NET BİLİYORUZ"

"Özgüvenimizin çok yükseldiği bir dönemin içerisindeyiz." diyen Soylu, bunun atılan adımlarla, oluşturulan kurumlarla ve etraf coğrafyada gerçekleştirilen süreçle ortaya konulduğunu anlattı.

Ülkede yapılacak köprüye, havaalanına karışmaya çalışan, tepki koyan gari·p bi·r anlayışla karşılaştıklarını ve karşılaşmaya devam ettiklerini dile getiren Soylu şunları kaydetti: "Oysa Türkiye'nin söylemi basit ve açıktır. Bu dünyada bu kadar çatışmaya ve drama gerek yoktur. Modern dünya vekalet savaşlarından desteğini çekerse hiçbir devlet el altından veya açıktan, terör örgütlerini desteklemezse, muhatap almazsa, bu yapılarla mücadeleye hız verirse dünya şu anda olduğundan çok daha güzel bi·r hal alacaktır. Ülkemize hangi ülkelerin çomak sokmak istediğini çok net biliyoruz. Kandil ile kimin temas kurmaya çalıştığını çok açık ve net biliyoruz. Ülkemizin içerisinde yakaladığımız birtakım silahların hangi menşeiden Türkiye'ye nakledildiğini çok iyi biliyoruz. Bütün bunların bilinci içinde biliniz ki tedbirlerimizi de alıyoruz."