01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Almanya'dan Avrupa Birliği'ne Türkiye çağrısı

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Alman Hükümeti, Avrupa Birliği'ne Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırma çağrısı yaptı.
Almanya'dan Avrupa Birliği'ne Türkiye çağrısı
Almanya'dan Avrupa Birliği'ne Türkiye çağrısı Almanya'dan Avrupa Birliği'ne Türkiye çağrısı Almanya'dan Avrupa Birliği'ne Türkiye çağrısı

Hükümetin söz konusu tezi savunduğu belgede AB'den, Türkiye'ye üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın gerektiğinde tamamen kesilip kesilemeyeceğini araştırmasını da talep ettiği belirtildi.

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER DONDURULMALI

Ayrıca Alman hükümetinin görüşüne göre AB, gümrük birliğinin modernizasyonuyla ilgili Türkiye ile görüşmeleri dondurmalı.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Temmuz ayı ortasında Türkiye ile ilişkilerde gösterilen sabrın sonuna gelindiğini belirterek Almanya'nın ilk etapta Türkiye'ye yönelik üç ayrı noktada farklı adımlar atacağını açıklamıştı.

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