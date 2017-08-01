01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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HDP Diyarbakır'da rezil oldu! Halk ciddiye almadı

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HDP Diyarbakır'da rezil oldu! Halk ciddiye almadı
HDP'nin Diyarbakır’da başlattığı oturma eylemi fos çıktı. Diyarbakır halkı Kandil'in talimatıyla başlatılan eyleme ilgi göstermiyor...
HDP Diyarbakır'da rezil oldu! Halk ciddiye almadı HDP Diyarbakır'da rezil oldu! Halk ciddiye almadı HDP Diyarbakır'da rezil oldu! Halk ciddiye almadı

HDP, CHP'nin Adalet Yürüyüşü'ne özenerek Diyarbakır'da nöbet tutmaya başladı. Düzenledikleri oturma eylemine Diyarbakırlılardan çok basın mensupları ilgi gösteriyor.

SELO VE FİGEN'İN ÇAĞRISI DA İŞE YARAMADI

Cezaevindeki Demirtaş ve Yüksekdağ'ın "Sahiplenin" çağrısına rağmen halk itibar göstermedi. Sadece HDP'li Osman Baydemir ile diğer milletvekilleri dışında kimse katılmıyor.

KENDİLERİ ÇALIP KENDİLERİ OYNUYOR

Osman Baydemir basın açıklamaları yaparken HDP'nin Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder saz çalıp türküler söylüyor..

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