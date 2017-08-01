Teröristbaşı Gülen’den şifreli MİT TIR’ları mesajı

MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşısının darbe girişiminden 7 ay önce örgüt üyelerine verdiği şifreli mesajlar çözüldü.

'HESAP SORULACAK' TEHDİDİ

14 Aralık 2015'te 'herkul' adlı internet sitesinde, Fetullah Gülen'in "İbadetlerin ihmali ve savaş endişesi" adlı bir konuşması yayımlandı. Gülen konuşmasında Suriye'de kullanılan kimyasal gazlardan bahsettikten sonra, "Bu meselenin cephaneciliğini elinde tutanlar da belli, mücrimler de belli. Yakın bir tarihte onlar da ortaya çıkacak ve uluslararası muhakemelerde hesabı sorulacak bunların" şeklinde ifadeler kullanıyordu. İddianamede, Gülen'in bu konuşmayla durdurulan MİT TIR'larını kastederek, örgüte bunun uluslararası mahkemelerde hesabının sorulacağı mesajını verdiğine dikkat çekti. Darbe girişiminden 7 ay önce yapılan bu konuşmayla Gülen'in, TIR'ların durdurulmasındaki gerçek amacını ortaya koyduğu da belirtildi. İddianamede ayrıca Gülen, 'Arabistanlı Lawrence' olarak bilinen ünlü casus Thomas Edward Lawrence ve Haşhaşi örgütünün lideri Hasan Sabbah'a benzetildi. Gülen'in bu 2 isim gibi üyelerine özel eğitim vererek onları mankurta dönüştürdüğüne işaret edildi.

Sabah