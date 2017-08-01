Uzmanlardan kritik uyarı! Yüzde 94'e çıkacak

Meteoroloji verilerine göre, yapılan son analiz ve tahminlere göre yurdu etkileyecek sıcak hava dalgasının uzun süreli olması ve ağustos ayının ilk 10 günü boyunca etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL 35 DERECEYE ÇIKACAK



İstanbul'da, önümüzdeki hafta sonuna kadar en yüksek hava sıcaklığının mevsim normallerinde olacağı ancak 5 Ağustos Cuma gününden itibaren 34 dereceye kadar ulaşabileceği belirtildi.



İSTANBUL’DA NEM ORANI %90’I GEÇECEK!



Sıcak havanın etkili olmaya başladığı bugün İstanbul’da nem oranı cuma günü %64-94 seviyelerine yükselecek. Artan nem oranı mevcut hava sıcaklığından yaklaşık 10 derece daha fazlasının hissedilmesine neden olacak.

YURT GENELİNDE TAHMİNİ SICAKLIKLAR



Önümüzdeki hafta bazı illerimizde olması beklenen en yüksek hava sıcaklığı; Ankara, Kayseri, İzmir, Adana'da 37, İstanbul 34, Bursa ve Erzurum'da 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 44, Tunceli ve Malatya'da 42, Gümüşhane'de 40, Antalya'da 39, Samsun ve Trabzon'da 30 dereceye olarak bildirildi.