01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Radikal Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı!

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İşgalci İsrail askerinin kontrolü altında yüzlerce radikal Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtiliyor.
Radikal Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı!
Radikal Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı! Radikal Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı! Radikal Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı!

İşgalci İsrail askerinin kontrolü altında yüzlerce radikal Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskındüzenlediği belirtiliyor. Baskına karşı çıkan Kudüslü Müslümanlar ile İşgalciler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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