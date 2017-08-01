İşgalci İsrail askerinin kontrolü altında yüzlerce radikal Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskındüzenlediği belirtiliyor. Baskına karşı çıkan Kudüslü Müslümanlar ile İşgalciler arasında çatışmalar yaşanıyor.
01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Radikal Yahudiler Mescid-i Aksa'yı bastı!
İşgalci İsrail askerinin kontrolü altında yüzlerce radikal Yahudinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtiliyor.
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