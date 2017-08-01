İşte 46 bin sivilin katili!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye karşıtı yaptığı açıklamayla gündeme gelen DEAŞ Karşıtı Koalisyonun Washington özel Temsilcisi Brett Mcgurk’ın liderliğindeki koalisyon güçleri, Irak’ın Humus ve Suriye’nin Rakka illerinde yürüttüğü operasyonlarda 46 bin sivili katletti. Her iki ilde 18 bin sivilden ise haber alınamıyor.

ENKAZLAR CESET DOLU

Yeni Şafak’a konuşan Irak Milletvekili Özettim Devle, “Bir yıllık Musul ‘da en az 40 bin sivil bombardıman sebebi ile hayatını kaybetti, 12 binden fazla vatandaşımıza ise ulaşamıyoruz” dedi. Öte yandan DEAŞ karşıtı koalisyonunun askeri harekat yürüttüğü bir diğer merkez olan Rakka’da 6 bin sivil öldürüldü. Yerel Meclis Başkanı Saad Şiveysi, yaptığı açıklamada 5 binden fazla kişinin operasyon sürecinde kaybolduğunu ifade etti.

TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE

ABD’de yaptığı İdlib ve El Kaide merkezli açıklamalarla tepki çeken Brett Mcgurk liderliğindeki koalisyon güçleri halen ABD’nin terör listesinde olan birçok grup ve isimle işbirliği yapıyor. ABD’nin terör listesinde olan Kudüs Ordusu, Hizbullah gibi milis guruplar ile birlikte yine güncellenen terör listesinde ismi yer alan Mehdi el Mühendisi, Musul operasyonuna müttefik güç olarak katıldı. Operasyonun Suriye- Rakka ayağında ise Şervan Derviş, Redur Halil, Sipan Hemo gibi Kandil’de eğitilen ve Suriye’ye gönderilen tescilli teröristler Brett Mcgurk’un ortağı oldu.

MUSUL’UN YÜZDE 88’İ ENKAZA DÖNDÜ

DEAŞ karşıtı koalisyonun ABD’nin terör listesinde yer alan Haşdi Şabi milis gurubu ve PKK’nın katıldığı operasyonlar sonucu Irak’ın en büyük ikinci kenti Musul’da özel ve kamu binaların yüzde 88 oranında yıkıldı. Başta Musul Cedide, Zincirli, El Faruk ve Musul Kadime bölgeleri olmak üzere kentin viraneye dönen yapısının yeniden imarı için 12 milyar dolara ihtiyaç olduğu açıklandı. Musul’da yaşanan trajediyi Yeni Şafak’a anlatan Irak’lı Doktor Ömer Hadi, “Bir çok aile cenazelerini evlerinin avlusuna veya odalarına defnetti. Şehir öylesine şiddetli bombalandı ki insanlar aylarca sokağa çıkamadı. Bombardımanlar ve kuşatma sebebi ile 5 ayı aşkın süre de Musul’a hiç bir insani yardım ulaşmadı. Tıbbı yetersizlikler ve açlık sebebi ile 2 binden fazla çocuk, kadın sivil hayatını kaybetti” diye konuştu. Doktor Ömer Hadi, 17 Ekim 2016 tarihinde başlayan “operasyon bitti “ açıklamasına rağmen, Musul’un kenar mahallelerinde çatışmaların sürdüğünü ” söyledi.

24 mahalleden 17’si harabe

Trump’un özel temsilcisi Mcgurk liderliğinde bir yıldır kesintisiz bombalanan Rakka’da Musul’dan farksız hale geldi. Yeni Şafak’a bilgi veren Rakka Yerel Meclis Başkanı Saad Şiveysi, 24 mahalleden 17’sinin bombardımanlar sebebi ile harabeye döndüğünü söyledi. Sileysi, Rakka da devam eden savaşın danışıklı dövüş olduğunu, 300 kişilik DEAŞ militanına karşı 1 milyonluk şehrin bombalandığını ve giderek sürecin uzatıldığını ifade etti. ABD bombardımanı öncesi Musul da 2 milyon 200 bin sivil yaşarken kurtarıldı dendiği dönemde bu sayı 135 bine kadar düştü. Rakka da ise 650 bin olan nüfus oranı yine bombardımanlar sebebi ile 55 bine geriledi.

Yeni Şafak