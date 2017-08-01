01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Kaskosu olmayana iyi haber! Bunu yapanın zararı karşılanacak..

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Otomobil ya da evinde zarar gören ancak sigortası bulunmayanlar, bağlı bulunduğu itfaiye müdürlüğünde hasar tespiti yapıp kaymakamlıktaki Afet Bürosuna başvuru yapabilecek...
Kaskosu olmayana iyi haber! Bunu yapanın zararı karşılanacak..
Kaskosu olmayana iyi haber! Bunu yapanın zararı karşılanacak.. Kaskosu olmayana iyi haber! Bunu yapanın zararı karşılanacak.. Kaskosu olmayana iyi haber! Bunu yapanın zararı karşılanacak..

Son dönemde ülkemizde ‘tabii afet’ sayılabilecek yağışlar sıklaştı. Bu yağışların sebebine dair çeşitli açıklamalar geliyor. Süper Hücre olarak adlandırılan olayın sonucunda geçtiğimiz perşembe günü ev, araç ve yollarda yüz milyonlarca liralık zarara yol açan şiddetli yağmur ve dolu ile sarsıldık. Çatılar uçtu, dev bir ceviz büyüklüğündeki dolu parçaları araçların camlarını, farlarını kırdı; kaportalarında onlarca çukur oluşturdu.

Aracı, evi sigortalı olanlar hemen sigorta şirketlerine koştu, zararlarını tazmin edebilmek için tutanak yaptırmaya çabaladı ama sigorta acentelerinde günler sonrasına randevu verilmeye başladı.

Sigorta şirketinde hasar dosyası açtıranlar ise birkaç hafta sonrasına ancak randevu alabilmeye başladı. Gerek kaskolu gerek kaskosuz araçları kabul eden servisler de, araç koyacak yer kalmayınca randevu verip vatandaşları geri göndermeye başladı. Servislerde özellikle cam, far ve aynada karaborsa oluştu. Özellikle ithal otomobil sahiplerine sadece cam ve ayna değişimi için bile bir ay sonrasına gün verilmeye başladı.

Araçları ve evi sigortasız olanlar kara kara düşünürken, imdada devletin eli yetişti. İl ve ilçe itfaiyeleri ile belediyelerde afet masaları tahsis edildi. Buralara başvuran ve evi ya da aracı hasar gören vatandaşlar zarar tespiti yaptırmaya başladı. Tespit yaptıranlar, devletin yapacağı açıklamanın ardından zararlarını tazmin edebilecekler.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Başkanı Aydın Ağaoğlu “Sigortası olmayanların zararı normal şartlarda tazmin edilmez. Ancak olumlu gelişme şu ki, belediyelerde ve itfaiyede ilgili birimler oluşturulmuş, zararın boyutu belirleniyor. Bu da devletin mağduriyetlerin tespitinden sonra harekete geçeceğini gösteriyor. Vatandaşlar hiç vakit kaybetmeden zararlarını tutanakla kayıt altına alsınlar.” dedi.

DOLUDAN ZARAR GÖREN NE YAPMALI?

1- Daireniz sigortalı değilse, ikametinizin bulunduğu mahalledeki itfaiye müdürlüğünü arayarak zabıt tutulmasını isteyebilirsiniz. İtfaiye müdürlüğünün tutacağı zapta dilekçe ve daire fotoğraflarını ekleyerek, yine bağlı bulunduğunuz kaymakamlığın Afet Bürosuna başvurunuz gerekiyor.

2- Kaskosu olmayan araçlar yine önce itfaiye, sonra kaymakamlık afet bürosuna müracaat edebilir.

3- Kaskosu bulunan araçlar, sigorta şirketlerinden kaskoyu bozmayan, boya gerektirmeyen işlemi talep edebilir. Böylece aracın değer kaybının önüne geçilip kasko priminin artmasını önleyebilir.

4- Bazı sigorta şirketleri, zararın oluştuğu tarihten itibaren 5 gün içinde başvuru yapılmasını şart koşuyor, dikkatli olunmalı.

CAMDA FAHİŞ FİYATA SUÇ DUYURUSU

Dolu sebebiyle yüz binlerce araç servislere başvurunca, bazı firmalar ellerindeki ürünü kâra çevirmek için harekete geçti. Bazı yedek parça firmaları ve servisler yüksek fiyat istemeye başlayınca, Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) harekete geçti. Derneğin Başkanı Serkan Bakırtaş, “Cam, far, ayna gibi araç yedek parçalarının karaborsaya düştüğünü haber aldık. Yüksek fiyat verenleri tek tek tespit ediyoruz. Haklarında gereken işlemi başlatacağız, suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Bakırtaş, vatandaşları acele ederek merdiven altı tabir edilen servislere götürmemesini tavsiye etti.

BOYA İSTEMEYEN GÖÇÜK DÜZELTME

TOBFED Başkanı Bakırtaş, boyasız göçük düzeltmenin bu olayda en iyi metot olduğunu belirterek “Kullanılan teknolojik aletlerle boyasız göçük düzeltme yapılıyor. Fakat merdiven altı tabir edilen yerlerde, konunun eğitimini almamış kişilerce göçük düzeltme yapıldığı iddia ediliyor. Araç sahiplerinin fark etmediği birçok mağduriyetle karşılaştık. Şikâyeti olanlar federasyonumuza bildirsin” dedi.

Türkiye

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