PYD’nin son hamlesine TSK’dan müdahale!

Suriye’de Fırat Nehri’nin doğusunda bulunan PYD’lilerin, suyun karşısındaki ÖSO güçlerine saldırıda bulunması üzerine TSK harekete geçti.

TSK’nın önceki akşam Suriye’de Fırat Nehri’nin doğusunda bulunan PYD’li teröristlere müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PYD’li teröristler Kobani olarak bilinen Ayn el-Arab’ın batısındaki Babuna ve Siftik Fewgani köylerine yakın bir noktada cephe açmak istedi. Teröristler Fırat Nehri’nin doğusundaki bir noktadan nehrin batısındaki Cerablus’ta Özgür Suriye Ordusu’nun bulunduğu bölgeye saldırmaya başladı.

TSK HAREKETE GEÇTİ

Teröristler, düzenledikleri saldırıda yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ÖSO bölgesine havan topu ve roket atarlarla ateş açtı. Teröristlerin bu girişimi TSK güçlerinin kısa sürede bölgeye ulaşması nedeniyle sonuçsuz kaldı. PYD’lilerin, TSK tarafından püskürtüldüğü ileri sürüldü. Suriye’de terör örgütü DEAŞ’dan temizlenen Cerablus bölgesi ile PYD’nin kontrolündeki Ayn el-Arab bölgeleri arasında doğal sınır olarak Fırat Nehri bulunuyor. ÖSO, nehrin kuzeyinden başlayarak güneye doğru 20 kilometrelik alanı kontrol ediyor. Nehrin karşısında ise PYD’nin kontrolündeki bölge var. Bölgede nehrin bazı noktalarda 100 metreye düşen genişlikten dolayı gerilim en üst noktaya tırmanabiliyor. PYD’liler zaman zaman ÖSO’ya taciz ateşinde bulunuyor.

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