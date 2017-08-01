01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Barzani geri adım atmıyor! Tek çözüm yolu buymuş

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani, merkezi hükümetle aralarındaki sorunların çözümü için "Halkımız 25 Eylül'de sandıklara giderek kendi kaderini tayin edecek" dedi
Barzani geri adım atmıyor! Tek çözüm yolu buymuş
Barzani geri adım atmıyor! Tek çözüm yolu buymuş Barzani geri adım atmıyor! Tek çözüm yolu buymuş Barzani geri adım atmıyor! Tek çözüm yolu buymuş

Mesud Barzani, Baas rejiminin 1983 yılında Barzaniaşiretinden yaklaşık 8 bin kişiyi katledilişinin 34'üncü yılında düzenlenen anma töreninde Bağdat ile Erbil arasındaki sorunlar ve "bağımsızlık referandumu" hakkında konuştu. 

Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasındaki ilişkilerin "2003 öncesi" ve "sonrası" şeklinde iki süreçten oluştuğunu belirten Barzani, ikinci döneme ilişkin şunları söyledi: "2003 sonrasında yaşanan süreçte Irak anayasasının hazırlanması ve uygulanmaya konulmasında bizler (Kürtler) önemli rol oynadık. Ancak sorulması gereken bir soru var: Bağdat bu anayasaya ne kadar bağlı kaldı? Ne anayasaya bağlı kalındı, ne de 140'ıncı madde uygulamaya konuldu ki, bu madde yerine getirilseydi belki birçok sorun bugün meydana gelmeyecekti. Peşmerge'nin silahlandırılması ve bütçesinin temin edilmesinin önü kesildi, bu anayasada var olan bir şeydi ve üzerinde de anlaşma sağlanmıştı. DEAŞ Kürdistan'a saldırmaya başlayınca, çok büyük sorunlarla karşılaştık çünkü silahımız ve cephaneliğimiz yoktu. (Bağdat) Ne silah gönderdi ne de dışarıdan silah almamız imkan sağladı." 

İki taraf arasında ihtilaflar yaşanabileceğini belirten Barzani, "Ancak halkı aç bırakıp çocukların süt parasını kesmenin, daha önce Enfal'de kimyasal silahla yapılan suçlardan hiçbir farkı yoktur." diye konuştu. 

Barzani, Eylül 2016'da Bağdat'a yaptığı ziyarete değinerek şöyle devam etti: "Başbakan (Haydar el İbadi) başta olmak üzere oradaki tüm taraflarla yaptığımız görüşmelerde kardeş gibi konuşarak kendilerine artık birlikte yaşayamayacağımızı söyledim. Sizin (Bağdat'ın) ortaklığa inancınızın olmadığını ve Irak'ın üzerine kurulduğu o ortaklığın iflas ettiğini belirttim. 'Gelin, eğer gerçek ortak olamıyorsak, komşu kalalım, bu meseleyi de ciddiye alın' dedim, ancak kimse ciddiye almadı. Bağdat, bu sözleri bir baskı kartı olarak sarf ettiğimi zannetti. Bunlar baskı kartı değildi. Halkımız 25 Eylül'de sandıklara giderek kendi kaderini tayin edecek." 

"TEK ÇÖZÜM BAĞIMSIZLIK"

Tek çözüm yolunun "bağımsızlık" olduğunu öne süren IKBY Başkanı, "Tüm çareleri ve çözüm yollarına başvurduk ancak emin olun hiçbir sonuç elde etmedik." ifadelerini kullandı. 

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