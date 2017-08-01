01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Cami yıkılıp rezidans mı yapılacak?

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Cami yıkılıp rezidans mı yapılacak?
Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Rezidans için cami yıkılıyor” haberleri ile ilgili yazıl bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Cami yıkılıp rezidans mı yapılacak? Cami yıkılıp rezidans mı yapılacak? Cami yıkılıp rezidans mı yapılacak?

Gazişosmanpaşa Belediyesi basında yer alan "camiyıkılıp rezidans yapılıyor " haberlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bugün basında yer alan “Rezidans için cami yıkılıyor” haberlerinin gerçeği yansıtmadığından halkımızı bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Çifte minareli caminin bulunmuş olduğu alanın şahıs mülkiyeti olduğu, yerin kamuya ait bir yer olmadığının altını özellikle çizmek isteriz. 1960'lı yıllarda sanayi bölgesi olması ve sanayi çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarını yapabilmesi için mescit olarak arsa sahibi tarafından yaptırılan ve ilerleyen yıllarda yeterli görülmeyip yine arsa sahibi tarafından camiye dönüştürülmüştür.

Ayrıca yapının günümüz şartlarına uygun olmayıp depreme dayanıklı olmaktan uzak olması ve caminin 400 metrekare olması, günümüz taleplerini karşılayamaması üzerine kamuoyu ve müftülük tarafından dikkatimize sunulmuştur.

Mülkiyet sahibi, kendi tapulu arsasının üzerine ticaret+konut olan imar hakkını kullanma talebinde bulunmuştur.

Ayrıca 400 metrekare olan caminin yerine bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan cami inşaatı arsa sahibi tarafından yapılıp kamuya arsası ile birlikte devredileceği yapılan protokolle birlikte projelendirilmiştir.

Görüldüğü üzere camiyi yıkıp rezidans yapılacağı iddiası tamamen yalan ve çarpıtma bir iddiadır.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile arz olunur. 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı”.

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