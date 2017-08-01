HDP'li vekil trafik kazası geçirdi!

Alınan bilgiye göre, Yıldırım'ın da içerisinde bulunduğu, danışmanı Ziya Fırat yönetimindeki 07 SS 369 plakalı otomobil Hassa-Gaziantep karayolunun Ardıçlı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak önce refüje ardından da aynı istikametteki Süleyman Koca'nın kullandığı 31 U 9632 plakalı otomobile çarptı.
Kazayı Yıldırım yara almadan atlatırken, hafif şekilde yaralanan danışmanı Fırat ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.