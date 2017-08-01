Eve gelen askerlik belgesiyle kabusu yaşadı!

Yıldız, "Diğer kimliğimde soyadım Demirel, doğum tarihim de farklı. İptal edilmesi için İstanbul'da mahkemeye başvurdum. Anne ve babamı mahkemeye getiremediğim için iptal ettiremedim. 1997 doğumlu göründüğüm kimliğe göre askerlik çağım geldiği için gidip tecil ettirdim. Şimdi de diğeri yaklaşıyor. İki kez mi askere gideceğim?" diye konuştu.
01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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