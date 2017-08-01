01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Osmanlı bayrağına orijinallik sorgusu!

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Osmanlı bayrağına orijinallik sorgusu!
İngiltere’nin 2014’te Türkiye’ye teslim ettiği Osmanlı bayrağının orijinal olup olmadığı sorusuna Dışişleri Bakanlığı cevap verdi.
Osmanlı bayrağına orijinallik sorgusu! Osmanlı bayrağına orijinallik sorgusu! Osmanlı bayrağına orijinallik sorgusu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2014’te İngiltere’nin Türkiye’ye teslim ettiği OsmanlıDevleti'ne ait Türk bayrağının orijinal olup olmadığının araştırılması için devreye girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, teslim alınan ve Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü’nde sergilenmekte olan bayrağa ilişkin teknik incelemelerin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce başlatıldığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı ise bayrağın teslim alındığı dönemde konunun hem kendi bakanlıkları hem de ilgili kurumlar nezdinden sorgulandığını belirtti. Bakanlık yazısında, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın bayrağın tarihi niteliği ve orijinal olup olmadığı konularında gerekli yetkinliğe sahip oldukları şüphe götürmez” denildi.

BAKANLIK YANITI

TBMM Dilekçe Komisyonu’na Ankara’dan başvuran Şükrü Irbık adlı vatandaş, İngiltere’nin Türkiye’ye 2014’te teslim ettiği ve Osmanlı Devleti’ne ait olduğu iddia edilen bayrağın akıbeti ve orijinal olup olmadığı konunusu sordu. Başvuruyu işleme alan Dilekçe Komisyonu, konuyu önce Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TBMM’ye gönderdiği resmi yanıtta, 2014’te Londra Büyükelçiliği tarafından teslim alınan ve Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü’nde sergilenmekte olan bayrağa ilişkin teknik inceleme çalışmalarının bakanlığın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce başlatıldığını kaydetti. Dışişleri Bakanlığı ise TBMM’ye gönderdiği cevabi yazıda, bayrağa ilişkin şu bilgileri verdi:

HEM BAKANLIK HEM DE KURUMLARDA SORGULANDI

“I. Dünya Savaşı sırasında Şam’da Osmanlı karargâhının İngiliz kuvvetleri tarafından işgal edilmesiyle birlikte İngiltere’ye getirildiği anlaşılmıştır. Türk Bayrağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi ve bakanlığımızın girişimleri üzerine 25 Haziran 2014’te dönemin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz tarafından Londra yakınlarında bulunan Hailebury Okulu’nda teslim alınmıştır. Bayrak okulun talebi üzerine Eylül-Aralık 2014 döneminde düzenlenen etkinliklerde kullanılmıştır. Ardından bakanlığımıza ulaştırılmış ve tutanakla 29 Aralık 2014’te Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilisine elden teslim edilmiştir.”

Dışişleri, bayrağın orijinal olup olmadığı konusunun teslim alındığı dönemde de hem kendi bakanlıkları hem de ilgili kurumlarda sorgulandığını belirtti. Bakanlık yazısında, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın bayrağın tarihi niteliği ve orijinal olup olmadığı konularında gerekli yetkinliğe sahip olduklarının şüphe götürmez” ifadelerini kullandı.

BAŞKA BİR İŞLEME GEREK KALMADI

TBMM Dilekçe Komisyonu, Şükrü Irbık’a bakanlıklardan gelen bu yanıtlar doğrultusunda konunun açıklığa kavuştuğunu ve dilekçe konusunda başka bir işleme gerek olmadığı bilgisini verdi.

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