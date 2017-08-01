01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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TZOB'dan tepki: "Çiftçiye cesaretiniz yetiyor da onlara yetmiyor mu?"

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yüzde 10'u aşan enflasyonda gıda payının yalnızca 3.0 puan olduğuna işaret etti.
TZOB'dan tepki: "Çiftçiye cesaretiniz yetiyor da onlara yetmiyor mu?"
TZOB'dan tepki: TZOB'dan tepki: TZOB'dan tepki:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Gıda dışında yüzde 8’e yakın bir enflasyon var. Enflasyonu oluşturan diğer unsurlara neden bakılmıyor? Çiftçiye cesaretiniz yetiyor da onlara yetmiyor mu? Enflasyonda günah keçisi biz miyiz?" diye sordu.

Şemsi Bayraktar, Birlik Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Temmuz ayı üretici ve market fiyatlarındaki değişim ile başta buğdayda yaşanan sorunlar olmak üzere tarımdaki gelişmeleri değerlendirdi.

Konuşmasına buğdayda yaşanan sıkıntıları değerlendirmek başlayan Bayraktar, “Dün de açıklama yaptım. Bu sene buğday üreticimiz artan üretime rağmen mağdur olmuştur" dedi ve ekledi:

"Çiftçimiz üst üste darbeler yemiştir” dedi. Hasat zamanında çıkarılan gümrük vergilerini düşüren yanlış kararnamenin, hatalar zincirinin ilk halkası olduğunu dile getiren Bayraktar, yanlış kararname ile buğday fiyatlarınınbazı bölgelerde 750 liraya kadar gerilediğine dikkat çekti ve ekledi:

"Bu ortamda yapılması gereken, hasatta çıkardığı yanlış kararnameyle buğdayda fiyatların düşmesine neden olan hükümetimiz, kilogramda 5 kuruş olarak uygulanan primi artırarak hatasını telafi etmeli, üreticinin zararını gidermelidir. TMO da hızlı bir şekilde alım yapmalıdır. Çiftçimizi mağdur etmemelidir."

TMO ve ESK’ya ithalat yetkisi

Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, sıfır gümrükle, TMO’ya 750 bin ton buğday ve mahlut, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır, 100 bin ton pirinç, Et ve Süt Kurumu'na (ESK), 500 bin canlı büyükbaş hayvan, 475 bin canlı küçükbaş hayvan, 75 bin ton lop et, 20 bin ton da karkas et ithalatı için yetki verildiğini belirten Bayraktar, hasadın devam ettiği, üreticinin fiyattan aşırı derecede mağduriyet yaşadığı, üretimin de geçen yılın 1.2 milyon ton üzerinde çıkacağının tahmin edildiği bu ortamda, böyle bir kararname çıkarılmasının piyasayı yine psikolojik olarak etkileyeceğini ve fiyatları daha da düşüreceğini vurguladı. 

Fındıkta hasada başlanacağını hatırlatan Bayraktar, fındığın 2 milyar dolardan fazla döviz sağladığına işaret ederek fındık üreticisinin mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi.

“Enflasyonda günah keçisi biz miyiz?”

Tarım üreticilerini mağdur eden bu politikaların Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’nin kararları olduğunun söylendiğine dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Gerekçe enflasyonla mücadele deniyor. Sanki, enflasyonun sorumlusu çiftçimizmiş gibi… Tüketicide Haziran ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 10,90’ı buluyor. Gıdanın enflasyondaki payı ne? Yüzde 3 civarında.

"Enflasyon denince hemen akla gıda geliyor. Gıdada enflasyonu sıfırladın diyelim, enflasyon sorunu ortadan mı kalkacak? Gıda dışında yüzde 8’e yakın bir enflasyon var.

"Enflasyonu oluşturan diğer unsurlara neden bakılmıyor? Çiftçiye cesaretiniz yetiyor da onlara yetmiyor mu? Neden sadece bizim üzerimize geliniyor? Günah keçisi biz miyiz?

"Bunu da herkesin görmesi gerekir. 14 Mayıs 2017’de Ankara Tandoğan’da düzenlediğimiz mitingde, bütün mesajlarımızı verdik, sorunları dile getirdik, çözüm yollarını gösterdik.

"Bu ülkeyi doyuran, reel sektör olan tarımın ve çiftçimizin kıymeti anlaşılmıyor dedik. Görüyoruz ki mesajlarımız yeterince anlaşılmamış. Çiftçimiz, sorunların bir an önce çözülmesini istiyor. Uyarıyoruz…Kimse bizi tekrar meydanlara çıkmak zorunda bırakmasın."

Ajanslar

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