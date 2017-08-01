Eşref Kolçak'tan Tatlıses'e ağır sözler

İki hafta önce vefat eden şarkıcı Harun Kolçak'ın ardından babası Eşref Kolçak ilk kez konuştu. Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan Eşref Kolçak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oğlu Harun'u hastanede ziyaret etmediğini söyleyen Kolçak, "Onu o halde görmek istemedim" dedi. Eşref Kolçak, İbrahim Tatlıses ile ilgili şaşırtan iddialarda da bulundu.

'OĞLUMU MAHVETTİLER'

Kolçak: "Haruncuğum yapımcılar tarafından çok harcandı. İnsan diye kabul etmediğim İbrahim Tatlıses. Ondan evvel de Şahin Özer denen ahlak yoksunu. Biri 3 yıl, öbürü 4 yıl Harun’u oyaladı. Oğlanın 7 yılını mahvettiler. 'Bugün yarın, bugün yarın' diye diye albümlerini yapmadılar, bırakmadılar da."