01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Merkez'den çok önemli açıklama

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Merkez'den çok önemli açıklama
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,7'ye yükselttiklerini açıkladı.
Merkez'den çok önemli açıklama Merkez'den çok önemli açıklama Merkez'den çok önemli açıklama

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı.

Çetiknaya, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,7'ye yükselttiklerini açıkladı. Nisan ayındaki tahmine göre 0,2 puanlık yükseliş oldu.

2018 yılı enflasyon tahmini yüzde 6,4'le değişmedi.

Merkez Bankası Başkanı, "Enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5’lik hedefe kademeli olarak yakınsayacağını; orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi. 

"PARA POLİTİKASINDA SIKI DURUŞ SÜRECEK"

Çetinkaya, "Son aylarda küresel risk iştahındaki olumlu seyir ve yaşanan maliyet yönlü gelişmelerin sınırlayıcı etkisine rağmen, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve yakın zamanda toplam talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisindeki azalma, fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmakta. Bu nedenle enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu.

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