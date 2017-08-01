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Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır.
Câsiye, 45/4
"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…"
(Tirmizî, “De'avât”, 73)
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HDP'li vekil trafik kazası geçirdi!
Diyarbakır'dan kalleş pusu! 1 asker şehit
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GÜNCEL
01.08.2017 11:28
Diyarbakır'ın Lice ve Kulp kırsalı arasındaki bölgede askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.
Saldırıda bir binbaşı şehit oldu.
AYRINTILAR GELECEK...
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