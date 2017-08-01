01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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5.1 milyon memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?

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3 milyon 200 bin memur ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin, 2018 ve 2019 yılı zam oranlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri bugün başlayacak.
5.1 milyon memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
5.1 milyon memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? 5.1 milyon memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? 5.1 milyon memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?

3 milyon 200 bin memur ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin, 2018 ve 2019 yılı zamoranlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun başkanlığında başlayacak.

4. kez yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerinde 15 gün içinde bir sonuç alınamaması durumunda, hakem heyetinin alacağı karar geçerli olacak.

İŞTE O TEKLİFLER

Görüşmeler için 11 hizmet kolunda yetkili konfederasyon Memur-Sen, üç alternatifli teklifte bulundu.

İlk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor.
 
İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.
 
Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor. Memur-Sen'in masaya getireceği teklifler arasında dini bayram ikramiyesi olarak bin 915 lira ödenmesi, 4 bin 878 lira tutarında evlenme yardımı ödeneğin verilmesi, kılık-kıyafet sınırlamasının sona ermesi, kamu yemek hizmeti alımlarında helal gıda sertifikası aranması da bulunuyor.

ADİL ATAMA SİSTEMİ

Masaya oturacak diğer bir konfederasyon olan Türkiye Kamu-Sen de, 2018'de seyyanen net 150 lira, yüzde 10+10 artış ve bu artışların üzerine ekonomik büyüme ve refah paylarını içeren yüzde 3'lük zam, 2019'da seyyanen net 150 lira ve yüzde 8+8 artış ile yüzde 3 oranında ekonomik büyüme ve refah payı artışı teklifinde bulunuyor. Türkiye Kamu-Sen'in teklifinde, mülakata bağlı atamalara son verilerek adil bir atama ve görevde yükselme sistemi getirilmesi de yer alıyor.

EN DÜŞÜK MAAŞ 3.500 TL OLSUN

KESK en düşük kamu çalışanı maaşının kira, yakıt, çocuk ve aile yardımı hariç 3 bin 450 liraya çıkarılmasını talep ediyor. KESK'in talepleri arasında performans çalışmalarının sonlandırılması, kira yardımı olarak aylık 427 TL ödenmesi, en az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ücretsiz kreş ve bakımevlerinin açılması ve tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması da bulunuyor.

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