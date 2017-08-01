Hollanda basını duyurdu! Lens gelecek sezon...

Hollanda basını, Beşiktaş'ın transferde son noktaya geldiği belirtilen Jeremain Lens için anlaşmanın yapıldığını doğruladı.
"GELECEK SEZON BEŞİKTAŞ'TA"
Voetbal International'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin tekrar kadrosuna katmak istediği Jeremain Lens, gelecek sezon Hollanda'da yetişen Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup ve Aras Özbiliz gibi Beşiktaş'ta oynayacak.
Beşiktaş'ın Jeremain Lens için Sunderland'e 4 milyon euro teklif ettiği ve Hollandalı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürülmüştü.
Geçtiğimiz sezon 26 lig maçında forma giyen futbolcu, 4 gol atarken, 12 gole de asistiyle katkı sağladı.