F.Bahçe'den Kjaer'in yerine sürpriz transfer!

Simon Kjaer'in takımdan ayrılmasından sonra stoper mevkine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de Roman Neustadter'e de ciddi teklifler gelmesiyle arayışlar hız kazandı. Bonservis sorunu olmayan futbolcular üzerinde duran sarı-lacivertli yönetim, bir dönem Arsenal forması da giyen Johan Djourou ile temasa geçti.



Futbolcuyla yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydedilirken 1+1 yıllık teklif yapılan Djourou'nun 2+1 sözleşme istediği belirtildi. Bu sorunun da çözülmesi halinde 30 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak.

Yedek olarak düşünülüyor



Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın Kjaer'in yerine ilk 11'de görev yapabilecek bir transfer daha istediği, Johan Djourou'yu ise daha çok Martin Skrtel ve yeni transferin yedeği olarak düşündüğü öğrenildi.



İsviçre Milli Takımı’nda da 67 kez forma giyen 30 yaşındaki defans oyuncusu, geçen sezon 16 karşılaşmada görev yaptı.