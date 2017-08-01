01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Emre Mor için Dortmund'a sürpriz teklif!

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Emre Mor için Dortmund'a sürpriz teklif!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan milli futbolcu Emre Mor ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.
Emre Mor için Dortmund'a sürpriz teklif! Emre Mor için Dortmund'a sürpriz teklif! Emre Mor için Dortmund'a sürpriz teklif!

 Almanya Ligi takımlarından Hannover'in Emre Mor'un yüksek maliyeti nedeniyle transferden vazgeçmesinin ardından yeni bir gelişme olduğu öne sürüldü.

FİORENTİNA'DAN EMRE MOR İÇİN 12 MİLYON EURO!

İtalyan basını, Fiorentina'nın 20 yaşındaki yetenekli futbolcu Emre Mor için Borussia Dortmund ile transfer görüşmesi yaptığını duyurdu. Federico Bernardeschi'yi 40 milyon karşılığında Juventus'a satan Fiorentina'nın bu transferden elde ettiği paranın 12 milyon eurosunu Emre Mor'a ayırdığı belirtildi. Dortmund'un Emre Mor ile Fiorentina'nın teklifine sıcak baktığı ortaya çıktı. 

EMRE MOR'A 2,5 MİLYON EURO MAAŞ!

Bu arada Fiorentina'nın Emre Mor'u transfer etmesi halinde genç futbolcuya yıllık 2,5 milyon euro maaş vereceği öğrenildi. Emre Mor'un Fiorentina'nın bu teklifini düşündüğü ve kısa bir süre içerisinde olumlu ya da olumsuz anlamda transferde gelişmeler yaşanacağı bilgisine ulaşıldı.

FENERBAHÇE, EMRE MOR İÇİN NE DEMİŞTİ?

Bu arada Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, kısa bir süre önce Emre Mor için "Hazırlık maçlarında gol atıyor, bırakmazlar herhalde. Oralardan oyuncu almak kolay değil. Adamlar 10 milyon avro vermiş. Ajax'a falan kiralıyorlar genelde" açıklamasını yapmıştı.

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