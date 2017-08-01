Galatasaray'da kritik gün! Lucescu...

Galatasaray, Mircea Lucescu için kararını bugün verecek. Rumen teknik adamın teknik direktör Igor Tudor'un üzerinde sportif konularda danışman olarak görev alıp almayacağı bugün belli olacak.
Sarı-kırmızılıların yönetim kurulu toplantısında başkan Dursun Özbek, Lucescu ile ilgili kararını açıklayacak.
Geçtiğimiz günlerde genel sekreter Can Topsakal, Rumen teknik adamla Bükreş'te görüşmüş ve tecrübeli hocaya teklifte bulunmuştu.
Lucescu'nun üst akıl olarak Florya'da görev yapması projesine başkan Özbek sıcak bakarsa, Rumen hocayla son kez masaya oturulacak.
Sportif direktör Cenk Ergün, Lucescu'nun gelmesi halinde Tudor'un problem çıkarmayacağını söylemişti.