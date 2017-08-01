Yapay zekâ ve robotlaşma! İnsanlığın sonu mu geliyor?

Geliştirilen son teknolojiler ile birlikte; robotik araçları gündelik hayatımızda sık sık görmeye başladık. Robotlar ve yapay zekâya sistemlerin bu kadar hızlı gelişmesi ve insanların robotik sistemlere bu kadar ilgi göstermesi bilim insanlarının, insanlığın geleceği hakkında endişelenmesine neden oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bilişim Hukuku Derneği Genel Başkan Yardımcısı Aykut Akın, yapay zekâya sahip sistemleri farkında olmadan günümüzde pek çok alanda kullanmakta olduğumuza dikkati çekerek, “Bir alışveriş sitesine girdiğimizde sistem bizi; ilgi gösterdiğimiz ürünlere göre tanıyıp bizim ihtiyacımız olan ürünleri bize önerebiliyor ya da sosyal medyada sizle fiziksel olarak hiçbir bağlantısı bulunmayan ilkokul arkadaşınız bir anda karşınıza çıkıyorsa bu yapay zekâ sistemlerin fiilen kullanıldığının kanıtıdır.” dedi.

Şirketlerin Ar-Ge bölümleri yapay zekâya önemli bütçeler ayırıyor

Günümüzde teknoloji, otomotiv, sanayi ve savunma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin Ar-Ge bölümlerinin yapay zekâya çok yüksek miktarlarda bütçe ayırdıklarının altını çizen Aykut Akın, “Yapılan yatırımların sonuçlarını hep birlikte görmekteyiz. Tesla Motors şirketi oto pilot desteği olan elektrikli araçları piyasaya sürdü ve bu araçlar sürücüye gerek duymadan tüm trafik kurallarına uyarak varış noktasına ulaşmayı başardı. İstanbul’da yoğun trafikte yapılan testler başarıyla sonuçlandı. Yine otomotiv sanayisinin kullandığı oto park desteği sayesinde araç sürücüleri, sadece bir tuş ile araçlarını hatasız park etmeyi başarabilir hale geldi. Savunma sanayisinin kullandığı yapay zekâ sistemleri ile tehdit oluşturabilecek bir hedef, faaliyete geçmeden etkisiz hale getirilebilir hale geldi. Sürücüye gerek duymayan hızlı tren ve metrolar üretilmeye başlandı. Ve bu araçlar dünyanın birçok yerinde olduğu gibi İstanbul’da da test edilme aşamasına geçti.” şeklinde konuştu.

“Yapay zekâya sahip insansı robot: FEDOR yapılan testleri tamamladı”

Yapay zekânın bu kadar çok kullanılmaya başlanması sonucu insansı robotlarında üretilmesine olanak tanıdığına da dikkati çeken Akın, “Üretilen bu robotlar bir insanın tüm hareket kabiliyetlerine sahip. Rus şirketler Android Technics ve Advanced Rsearch Fund’un tasarladığı ve ilk prototipini ürettikleri yapay zekâya sahip insansı robot: FEDOR yapılan testleri tamamladı. Bu testlerde; FEDOR, verilen iki silah ile hedefleri yüksek bir başarı ile imha edebilmektedir. Benzer şekilde, Google tarafından satın alınan Boston Dynamics ise daha çok yük taşıma ve bilgi toplama gibi geri hizmet sınıflarında akıllı robotlar üretmektedir. Boston Dynamics tarafından üretilen robotlar denge problemi üzerinde uzmanlaşmış yapay zekâya sahiptir. Üretilen robotların, uzay yolculuğunda yeni gezegen keşiflerinde kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca Boston Dynamics tarafından üretilen Atlas robotu; insansı özelliklere sahip, yüksek denge koruma yeteneği bulunan, engebeli arazilerde rahatlıkla hareket edebilen bir robottur.” ifadelerini kullandı.

“Hawking, yapay zekânın insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulundu”

Robotik teknolojisinin ve yapay zekânın bu hızda ilerlemesi birçok bilim insanını tedirgin ettiğine de vurgu yapan Bilişim Hukuku Derneği Genel Başkan Yardımcısı Aykut Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ön görülere göre; kendi kendine öğrenme yeteneği bulunan bir sistem hatasız bir şekilde evrimleşerek kendini üreten varlığı, insanlığı yok edebilir. Yapay zekâ konusunda BBC’ye konuşan Profesör Stephen Hawking, yapay zekânın insanlığın sonunu getirebileceği uyarısında bulundu. Hawking, ‘Yapay zekâ, kendisini geliştirmeyi sürdürebilir ve hatta kendisini yeniden biçimlendirebilir. Son derece yavaş bir biyolojik evrimle sınırlı olan insanlar, bu tür bir güçle yarışamaz’ dedi. Yapay zekânın bu hızda ilerlemesi ve robotik ile birleşmesi Hawking’i haklı çıkarabilir. Teknoloji uzmanı Elon Musk'ın uyardığı gibi, ‘yapay zekâ karşımızdaki en büyük varoluşsal tehlike’ olabilir. İlerleyen dönemlerde insana benzeyen fakat insanlardan çok daha zeki, yetenekli ve güçlü varlıklarla karşılaşmamız mümkün olabilir.”