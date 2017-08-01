Galatasaray’ın yeniden kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Jason Denayer konusunda, kulübü Manchester City ile arada tek pürüz kaldı. Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu yeniden kiralamaya çalışırken, İngilizler işin bonservisle bitmesini istiyor. Galatasaray cephesi son olarak satın alma opsiyonuyla kiralama formülünü deneyecek. 22 yaşındaki savunmacının Cim Bom’a gelmeyi çok istemesi, Galatasaray’ın elini güçlendiriyor.
01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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G.Saray, Denayer'i her an açıklayabilir!
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