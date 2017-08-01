01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:08Güneş 05:53Öğle 13:18İkindi 17:10Akşam 20:29Yatsı 22:06
    • 33°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 25°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 39°C Antalya
    • 29°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 106.541 -0.92
  • Altın: 143,380 -0.16
  • Dolar: 3,5179 -0.22
  • Euro: 4,1556 -0.17

Fenerbahçe bu alanda rekora koşuyor!

»
Fenerbahçe bu alanda rekora koşuyor!
Transfer çalışmalarını Finansal Fair Play çerçevesinde sürdüren Fenerbahçe, oyuncu satışından elde ettiği gelirle dikkat çekiyor.
Fenerbahçe bu alanda rekora koşuyor! Fenerbahçe bu alanda rekora koşuyor! Fenerbahçe bu alanda rekora koşuyor!

Fenerbahçe şu ana kadar 20 milyon euro bonservis ücretini kasasına koydu. Bu gelirin sadece 6 milyon eurosunu Dirar ve Valbuena transferi için kullanan yönetimin elinde 14 milyon euroluk önemli bir miktar kaldı. Bu da iki forvet transferi için kullanılanacak.

Yeni sezon transfer çalışmalarını Finansal Fair Play çerçevesinde yapan Fenerbahçe, elde ettiği bonservis geliri ile dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli kulüp oyuncu satışından şu ana kadar 20 milyon euro kazandı. Bu gelirin sadece 6 milyon eurosunu Dirar ve Valbuena transferi için kullanan yönetimin elinde 14 milyon euroluk önemli bir miktar kaldı. 
 
Bonservissiz ya da kiralama yoluyla transfer yapmakta bir sıkıntısı olmayan sarı-lacivertliler yüksek bonservis geliri ile de elini bir hayli rahatlattı. Mehmet Ekici, Isla ve Kameni gibi isimleri bonservis ücreti ödemeden kadrosuna katan yönetim, Dirar için 4.5, Valbuena içinse 1.5 milyon euro harcadı. 

Ben Arfa + 2 golcü

Sarı-lacivertliler ligin başlamasına sayısı günler kala kadrosuna iki forvet ve bir de orta saha katmaya hazırlanıyor. Ben Arfa’nın bonservissiz şekilde alınması planlanıyor. Bu da iki forvet için yönetimin 14 milyon euroluk bir bütçeye sahip olması anlamına geliyor. 
 
Fenerbahçe, Simon Kjaer ve Emmanuel Emenike’den 17.2 milyon euro bonservis ücreti kazanırken, bu futbolcuların yeni kulüplerinde oluşan bir maaş farkı ortaya çıkmıştı. Bu maaş farklarının belli bir bölümü sarı-lacivertliler tarafından karşılanacak. Ancak burada önemli olan detay, toplamda kasaya giren 17.2 milyon euronun tamamının transferde kullanılabilecek olması. Maaş farkları için yapılacak ödemeler bu miktardan düşülmeyecek.

Kim kaça gitti?

KJAER: 13 milyon euro (Sevilla)
EMENİKE: 4.2 milyon euro (Olympiakos)
MELİH VE ERTUĞRUL: 1 milyon euro (Boluspor)
VOLKAN ŞEN: 1 milyon euro (Bu parayı kendisi ödeyerek bonservisini aldı)
HAKAN ÇİNEMRE: 700 bin euro (Göztepe)
SAVAŞ POLAT VE KAAN ÖZDEMİR: 650 bin TL (Konyaspor)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'daGalatasaray'ın yeni transferi İstanbul'daGalatasaray'ın daha önce görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği 26 yaşındaki orta saha Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi.
Porto'nun Aboubakar kararıPorto'nun Aboubakar kararıPortekiz basını, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'ı Porto'nun kadrosunda tutmak istediğini iddia etti.
Salih Uçan'a talip oldular!Salih Uçan'a talip oldular!Rıza Çalımbay yönetiminde çok başarılı bir sezonu geride bırakan Antalyaspor’da 10 numara arayışları sürerken gündeme gelen son isim Salih Uçan oldu.
Fenerbahçe bu alanda rekora koşuyor!Fenerbahçe bu alanda rekora koşuyor!Transfer çalışmalarını Finansal Fair Play çerçevesinde sürdüren Fenerbahçe, oyuncu satışından elde ettiği gelirle dikkat çekiyor.
F.Bahçe'ye Aboubakar cevabı! Fiyat verdiler...F.Bahçe'ye Aboubakar cevabı! Fiyat verdiler...Simon Kjaer'i Sevilla'ya satarak transferde rahat hareket etme şansı elde eden Fenerbahçe, Vincent Aboubakar için girişimlerini sıklaştırdı.
G.Saray, Denayer'i her an açıklayabilir!G.Saray, Denayer'i her an açıklayabilir!Jason Denayer konusunda, kulübü Manchester City ile arada tek pürüz kaldı.
  • 'Melo, G.Saray'dan başka takımda oynayamaz'01 Ağustos 2017 Salı 11:40
  • Galatasaray'da kritik gün! Lucescu...01 Ağustos 2017 Salı 11:40
  • Emre Mor için Dortmund'a sürpriz teklif!01 Ağustos 2017 Salı 11:39
  • F.Bahçe'den Kjaer'in yerine sürpriz transfer!01 Ağustos 2017 Salı 11:38
  • Burak Yılmaz'dan Trabzonspor açıklaması!01 Ağustos 2017 Salı 11:36
  • Hollanda basını duyurdu! Lens gelecek sezon...01 Ağustos 2017 Salı 11:36
  • Milli takıma yeni aday! Görüşmeler başlıyor31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:19
  • F.Bahçe'de Mehmet Ekici şoku!31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:57
  • Beşiktaş'tan Şenol Güneş kararı31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:42
  • Dilmen: 'Cumhurbaşkanı, Şenol Güneş'i...'31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri