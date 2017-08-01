Porto'nun Aboubakar kararı

Portekiz basını, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'ı Porto'nun kadrosunda tutmak istediğini iddia etti.

ABOLA, geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan Aboubakar’ın bonservisine sahip olan Porto'da kalmak üzere olduğunu yazdı.

Buna göre, sezon öncesi hazırlık kampında ve dostluk maçlarında çok iyi bir performans ortaya koyan Kamerunlu golcü Aboubakar, Porto'nun teknik direktörü Sérgio Conceição'nun gözüne girmeyi başardı. Porto, Aboubakar'ı kadrosunda tutmaya karar verirken, aynı zamanda sözleşmesi 2018 yazında bitecek oyuncuya yeni bir kontrat teklif etmeye de hazırlanıyor. 25 yaşındaki santrafor, bu kontratıyla maaşında zam da almış olacak.

Beşiktaş ile geçen sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Aboubakar, 19 gol atıp 4 de asist yaptı.