YPG’li hain o silahla katletti 'terör' diyemediler

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Konstanz kentinde YPG destekçisi bir saldırgan, Grey isimli gece kulübü girişinde Türk vatandaşı Ramazan Ögütlü'yü (51) katletti, 3 kişiyi yaraladı. Saldırganın eğlence mekânına girmek istediği, ancak içeri alınmayınca, aracından aldığı ABD yapımı M16 piyade tüfeği ile ateş açtığı iddia edildi. Saldırganın ise kulüp çıkışında polisle girdiği çatışmada yaralandıktan sonra, kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi.

"TERÖR SALDIRISI DEĞİL"



Ancak Alman yetkililerin daha ilk dakikalarda "terör saldırısı değil" açıklaması kuşkulara neden oldu. Zira, saldırganın Facebook sayfasındaki resimlerinde, PKK terör örgütünün Suriye kolu olan YPG'ye ait bez parçalarının olması dikkat çekti. Irak vatandaşı olduğu açıklanan teröristin 1991'de Almanya'ya ailesiyle "mülteci olarak gittiği" bildirildi. Teröristin ABD yapımı M16 silahı nereden bulduğu ise açıklanmadı.