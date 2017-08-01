01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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ABD bunu ilk kez yapmıyor! Mal varlığı donduruldu

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ABD bunu ilk kez yapmıyor! Mal varlığı donduruldu
ABD Hazine Bakanlığı, siyasi ve ekonomik krizdeki Venezuela'nın devlet başkanı Nicolas Maduro'nun ABD'deki mal varlığının dondurulduğunu açıkladı.
ABD bunu ilk kez yapmıyor! Mal varlığı donduruldu ABD bunu ilk kez yapmıyor! Mal varlığı donduruldu ABD bunu ilk kez yapmıyor! Mal varlığı donduruldu

Nisan ayından bu yana sancılı günler geçiren ve hükümet karşıtı protestolarda 120'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Venezuela, bu kez de ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya.

Daha önce Venezuela hükümetinde yer alan 12 kişinin ABD'deki mal varlıklarını donduran ABD Hazine Bakanlığı, bu kez de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun mal varlığını dondurdu. ABD Hazine Bakanlığı'nın bu hamlesi, Venezuela'daki tartışmalı Kurucu Meclis seçimlerinden bir gün sonra geldi.

ABD HAZİNE BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Hazine Bakanı Steven Mnuchin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Dünkü gayrı meşru seçim, Maduro'nun Venezuela halkının isteklerine önem vermeyen bir diktatör olduğunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Bakanlık sözcüsü ise Maduro'nun mal varlığının dondurulmasının yanısıra, yaptırımların ABD vatandaşlarının Nicolas Maduro ile herhangi bir iş ticari iş yapmasını engellediğini belirtti.

PETROL KONUSUNDA ABD'NİN TUTUMU MERAK EDİLİYOR

ABD, uygulanan yaptırımlarla birlikte Maduro hükümetine karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koyarken, Venezuela petrol endüstrisine yönelik bazı yaptırımların da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bilindiği gibi Venezuela ekonomisi petrol endüstrisine bağımlı ve ülkenin gelirlerinin yüzde 95'i petrol endüstrisinden sağlanıyor.

MADURO İLK DEĞİL

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'deki mal varlığı dondurulan ilk devlet başkanı değil. Daha önce Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe, eski Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Milosevic ve Panama'nın eski askeri diktatörü Manuel Noriega da benzer yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

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