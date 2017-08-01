DEAŞ büyükelçilik binasına saldırdı

Dün sabahın erken saatlerinde başlayan saldırının ardından bölgeye çok sayıda askeri birlik sevk edildiği ve sık sık patlamalarla silah sesleri gelen büyükelçilikte çok sayıda can kaybı korkusu yarattı. Şehrin kalbi olarak bilinen Şehre-New bölgesindeki Irak büyükelçiliği ve büyükelçilik rezidansının olduğu alandaki kontrol noktasna gerçekleşen intihar saldırısı ardından sayıları 5 ila 7 olduğu belirtilen saldırganlar Irak büyükelçiliği binasını basmıştı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Afganistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eylemcilerden biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Üç saldırgan ise elçiliğe girdi. Irak Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 2 Afgan güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlık, saldırı nedeniyle tahliye edilen diplomatik görevlilerin Mısır Büyükelçiliğine sığındıklarını duyurdu. Beyrut merkezli Arapça yayın yapan Al Sumaria televizyonu, Irak Dışişleri Bakanı Ahmed Jamal’ın “Elçilikteki iki diplomat da teröristlere makineli tüfeklerle karşılık verdi” sözlerini aktardı. Jamal, saldırganlara karşı düzenlenen operasyonun “kahramanca” olduğunu söylerken saldırının ardından incelemelerde bulunmak üzere özel bir heyetin Afganistan’a gönderileceğini belirtti.