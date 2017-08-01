01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Babasını ve dedesini bile solladı! Ürküten harita

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Babasını ve dedesini bile solladı! Ürküten harita
Kuzey Kore'nin son fırlattığı füze ile 2017 yılı sona ermeden 12 füze denemesi yapmış oldu. Kuzey Kore lideri bu rakamla dedesi ve babasını şimdiden geçmiş oldu.
Babasını ve dedesini bile solladı! Ürküten harita Babasını ve dedesini bile solladı! Ürküten harita Babasını ve dedesini bile solladı! Ürküten harita

Kuzey Kore'nin dünyayı titreten son füze testi, ABD'de şok etkisi yarattı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) bir sonuca varmayacağı gerekçesiyle toplantıya çağırmayacağını açıklayan Washington, artık konuşmanın zamanının geçtiğini duyurdu. CNN, gelinen noktayı "Amerika Kuzey Kore'ye yeni strateji uygulayacak" manşetiyle verdi.

NEW YORK MENZİLE GİRDİ

Kuzey Kore'nin ateşlediği son kıtalararası balistik füze, 3 Temmuz'da test edilen Hwasong-14 modeliyle aynı.

Ancak, Kim'in yeni nesil füzesi KN-08'in menzilinin 11 bin 500 kilometreyi bulması tahmin ediliyor. Bu mesafe, ABD'nin doğu kıyısındaki New York'un bile artık Kuzey Kore'nin menzili içerisinde yer alması demek.

BABASI VE DEDESİNİ GEÇTİ

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un döneminde, babası ve dedesinin ülkeyi yönettiği yıllara nazaran füze denemeleri büyük artış göstermiş durumda. Bu yıl içinde fırlatılan füzelerin sayısı şimdiden 10'u çoktan geçti, ateşlenen yeni füzelerin menzilleri giderek artıyor.

Pyongyang yönetimi, 11 yıldır nükleer silah programı nedeniyle BM yaptırımlarıyla yüz yüze. Yaptırımlar arasına son dönemde değerli madenlerin ihracının yasaklanması da eklendi.

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