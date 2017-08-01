İşte son seçim anketinden çıkan sonuç!

Ankara merkezli Optimar Araştırma şirketi, Temmuz ayının son haftasında 24 ilde bin 532 kişiyle, 'siyasi gündem' anketi gerçekleştirdi.

Optimar Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir, Temmuz ayında gerçekleştirdikleri anket kapsamında 'Bugün genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz' sorusuna verilen yanıtların; AK Parti yüzde 51,4, CHP yüzde 25,0, MHP yüzde 13,4, HDP yüzde 8,0 ve diğer partilerin yüzde 2,2 oranlarına sahip olduğunu duyurdu.





YENİ PARTİYE İHTİYAÇ VAR MI?

Yeni bir partiye ihtiyaç var mı? sorusuna yüzde 64,5 'Hayır' dedi

Optimar Araştırma ve Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir, "Türkiye’de yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var mı?” sorusuna toplumun yüzde 64.5'inin hayır yanıtı verdi. Olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 27.8'de kaldı. Bu oranı büyük çoğunluğunu da muhalefet cephesi oluşturuyor. Bütün bu rakamlar bir tek şeyi gösteriyor. Türkiye'de hala muhalefetle toplumun ezici çoğunluğu arasında sağlıklı ve sahici bir ilişki yok. Muhalefet alternatif olmak istiyorsa, küçük hesaplara veya başka merkezlerin beklentilerine değil toplumun beklentilerine kulak vermeli" dedi.