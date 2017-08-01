Malatya sarıya boyandı!

Besin değerinin yüksek olmasının yanı sıra aroması ve lezzeti ile de tüm dünyanın ilgisini çeken Malatya kayısısı bin bir türlü emek ve işlemden geçtikten sonra naylon üzerine serilerek kurumaya bırakılıyor.

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte tarlaya giden mevsimlik işçiler hasada ilk olarak silkeleme işlemi ile başlıyor. Ağacın her iki tarafına serilen çadırlara dökülen kayısı daha sonra toplanıp kasalara dolduruluyor. Kasalarla tarladan taşınan bazı kayısılar toprağa serilirken bazıları da kükürtlü islime konuluyor.

Toprağa serilen kayısı yaklaşık 1 hafta kurutulduktan sonra toplanıp çuvallara doldurulurken islime sokulan kayısı 4 günlük islim işleminin ardından kurutulması için toprağa seriliyor.

Kayısı geçirdiği bu uzun yolculuğun ardından meşrubattan sabuna, reçelden parfüme kadar birçok üründe değerlendiriliyor ve insan hayatının hemen her alanında yerini alıyor.