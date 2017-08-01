01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Plasenta nedir, plasenta sorunları nelerdir?

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Plasenta nedir, plasenta sorunları nelerdir?
Plasenta gebelik sırasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Plasenta, hamilelikte rahimde gelişen bir organdır.
Plasenta nedir, plasenta sorunları nelerdir? Plasenta nedir, plasenta sorunları nelerdir? Plasenta nedir, plasenta sorunları nelerdir?

Bu yapı, büyüyen bebeğinize oksijen ve besin maddeleri sağlar ve bebeğinizin kanından atık ürünlerini çıkarır. Plasenta rahim duvara yapışır ve bebeğinizin göbek kordonu bundan doğar. Çoğu gebelikte plasenta rahim üstünde veya yanındadır. Erken doğum gibi riskli durumlar da plansenta ile tespit edilebilir.  Çeşitli faktörler gebelik sırasında plasentanın sağlığını etkileyebilir, bazıları değiştirilebilir ve bazıları değiştirilemez. Örneğin:

Annelik yaşı: Yaşlı kadınlarda, özellikle 40 yaşından sonra, bazı plasental problemler daha yaygındır.

Erken doğum: Hamilelik sırasında bebeğiniz amniyotik kese denilen sıvı dolu bir membran ile süngerlenir. Eğer doğum başlamadan önce sızdırırsa bazı plasental problemlerin riski artar.

Yüksek tansiyon: Yüksek tansiyon plasentanızı etkileyebilir.

İkiz veya diğer çoklu hamilelik:  Birden fazla bebek sahibi iseniz, bazı plasental problemleriniz artmış olabilir.

Kan pıhtılaşma bozuklukları: Kanınızın pıhtılaşma kabiliyetini olumsuz etkileyen ya da pıhtılaşma olasılığını arttıran herhangi bir durum, bazı plasental problemlerin ortaya çıkma riskini arttırır.

Daha önceki plasental problemler: Daha önceki bir gebelik sırasında plasental bir sorun yaşadıysanız, tekrar yaşamanız riski yüksek olabilir.

Karın travması: Karınıza travma - düşme veya karın bölgesine darbe gibi - belirli plasental problemler riskini artırır.

Gebelik sırasında en yaygın plasental problemler arasında plasental ani durma, plasenta previa ve plasenta akretası sayılabilir. Bu koşullar potansiyel olarak ağır vajinal kanamalara neden olabilir.   Plasental abruption (plasenta kesilmesi). Plasenta, doğumdan önce uterusun iç duvarından soyulursa - kısmen veya tamamen - plasental ani durma olarak bilinir. Plasental abruption, çeşitli derecelerde vajinal kanama ve ağrı veya kramp oluşturmasına neden olabilir. Ayrıca, bebeği oksijen ve besin maddelerinden de mahrum bırakabilir. Bazı durumlarda, erken doğum yapılması gerekir.

Plasenta previa: Bu durum, plasenta kısmen veya tamamen rahim ağzı serviksini kapladığında ortaya çıkar. Plasenta previa gebeliğin erken dönemlerinde daha sıktır ve rahim büyüdükçe çözülebilir. Plasenta previa doğumdan önce veya teslimat sırasında şiddetli vajinal kanamalara neden olabilir. Plasenta previa doğum sırasında mevcutsa, sezaryen doğum genellikle gereklidir.

Plasenta akretası: Bu durum, plasentanın kan damarları uterus duvarına çok derin gelince ortaya çıkar. Plasenta akretası gebeliğin üçüncü trimesterinde vaginal kanama ve doğumdan sonra ciddi kan kaybına neden olabilir. Tedavide, uterusun cerrahi olarak çıkarılması (abdominal histerektomi) sonrası C-bölümlü doğum yapılmalıdır. Plasenta rahim kaslarına girerse (plasenta inkreta) veya plasenta uterus duvarından (plasenta percreta) büyürse bu sorunun daha agresif formları da ortaya çıkabilir.

Tutulan plasenta: Plasenta, doğumdan sonra 30 ila 60 dakika içinde teslim edilmezse, plasenta kalıcı plasenta olarak bilinir. Plasenta kısmen kapalı serviksin arkasında sıkıştığından ya da plasenta hala uterus duvarına - ya gevşekçe (yapışık plasenta) ya da derinden (plasenta akrebatına) bağlı olduğundan, kalıcı plasenta meydana gelebilir. Tedavi edilmediğinde, korunmuş bir plasenta, annede ciddi enfeksiyona veya hayatı tehdit eden kan kaybına neden olabilir.

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