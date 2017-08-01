01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:08Güneş 05:53Öğle 13:18İkindi 17:10Akşam 20:29Yatsı 22:06
    • 35°C Adana
    • 40°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 39°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 34°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 106.690 -0.78
  • Altın: 143,465 -0.10
  • Dolar: 3,5220 -0.11
  • Euro: 4,1605 -0.05

Hakan Fidan'ı istifaya davet etti!

»
Hakan Fidan'ı istifaya davet etti!
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı istifa etmeye davet etti.
Hakan Fidan'ı istifaya davet etti! Hakan Fidan'ı istifaya davet etti! Hakan Fidan'ı istifaya davet etti!

Türkiye gazetesi yazarı Uğur, "Eğer 'kontrollü darbe yalanı'nı dolaşıma sokan FETÖ çetesi ve onun CHP'deki kuyruklarının yürüttüğü spekülasyonun son bulması isteniyorsa Hakan Fidan'ın bir karar vermesi gerek" dedi.

Uğur'un yazısından bir bölüm şöyle:

"Ben şunu merak ediyorum. Sayın MİT Müsteşarı 'Çok acil bir durum var, Genelkurmay Başkanı'mızla (Hulusi Akar) birlikteyiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) ile mutlaka ve hemen görüşmemiz gerekiyor' dese, acaba ulaşamaz mıydı?

Fidan saat 20.20'de Akar'ın yanından ayrılıyor. Aracındayken yeniden arayamaz mıydı?

Şimdi böyle soruları ortaya atıyoruz diye kimse kızmasın.

Çünkü o saatlere dair bazı belirsiz noktalar kaldıkça ve suskunluk devam ettikçe, FETÖ ve CHP'nin birlikte dillendirdiği 'kontrollü darbe yalanı' daha da besleniyor. Ama bu yalan bizim bu tartışmayı yapmamızı engellememeli. Kafamızdaki tüm soruları sorabilmeliyiz."

'KARARIN NE OLDUĞUNU BEN SÖYLEYECEK DEĞİLİM'

"Öyle ya. Eski Başbakan erken saatte sığınağa gönderiliyor. Cari Başbakan Binali Yıldırım olayı vatandaşlarla birlikte öğreniyor, telaşla aradığında da ona günün gelişen olaylarını aktarıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sonradan açıkladığı üzere darbe girişiminden eniştesi sayesinde haberdar oluyor.

Eğer 'kontrollü darbe yalanı'nı dolaşıma sokan FETÖ çetesi ve onun CHP'deki kuyruklarının yürüttüğü spekülasyonun son bulması isteniyorsa Hakan Fidan'ın bir karar vermesi gerek.

O kararın ne olabileceğini ben söyleyecek değilim şüphesiz ama kamuoyu acaba bir özeleştiriyi de hak etmiyor mu en azından?"

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hakan Fidan'ı istifaya davet etti!Hakan Fidan'ı istifaya davet etti!Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı istifa etmeye davet etti.
"Taha Akyol Muhatabı Yanlış Seçmiş""Taha Akyol Muhatabı Yanlış Seçmiş"Hükümet yıllardır konuşulan “nikahın müftülüklerde de kıyılabilmesi imkanı” için bir adım attı. Solcu, ulusalcı, Kemalist ve Alevi kesimlerinden beklenen tepki geldi:
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
Fatih Portakal'ı pişman ettiler!Fatih Portakal'ı pişman ettiler!Fox TV haber spikeri Fatih Portakal'a müftü tepkisi. Müftülerin nikah kıyacak olması için tweet atan Portakal'a twitter'da topa tutuldu...
Varsayalım Öksüz’ü buldunuz!Varsayalım Öksüz’ü buldunuz!Sahi, Öksüz’ü buldunuz ne olacak?
Bu topraklardaki İslâmî varlığımız tehlikede… Oysa anahtar bizde!Bu topraklardaki İslâmî varlığımız tehlikede… Oysa anahtar bizde!Sekülerleşme /dünyevîleşme biçimi, Müslüman bir topluma dışardan gelen, içerde gerçekleştirilen bir kültürel saldırı biçimidir. Yeni sömürgecilik biçimidir bu.
  • Darbeden altı ay önceki FETÖ toplantısına kimler katıldı?31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:59
  • İşte günün gazete manşetleri31 Temmuz 2017 Pazartesi 07:00
  • Türkiye gazetesinde o manşeti kim attı?29 Temmuz 2017 Cumartesi 12:00
  • İşte günün gazete manşetleri29 Temmuz 2017 Cumartesi 08:00
  • Gazeteci Ersin Çelik'in acı günü28 Temmuz 2017 Cuma 23:00
  • Canlı yayında skandal ifadeler! Şeriat geliyor...28 Temmuz 2017 Cuma 14:15
  • İslam’da dini nikah yok mu?28 Temmuz 2017 Cuma 11:54
  • Tarkan Büyük Ankara Festivali’ne pahalı geldi28 Temmuz 2017 Cuma 11:40
  • Batılı istila, ‘iç işgalciler’ ve mücadeleyi Arap dünyasına yaymak..28 Temmuz 2017 Cuma 11:32
  • Ahmet Taşgetiren'den aykırı bylock sorusu28 Temmuz 2017 Cuma 11:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri