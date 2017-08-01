ABD dev projeyi tehdit ediyor!

Uzmanlar, ABD tarafından uygulanan yaptırımlar Rus piyasalarını ciddi şekilde etkileyeceğini belirtiyor. Türkiye ve Rusya'nın birlikte yürüttüğü TürkAkım projesi de risk altında.

ABD Senatosu; Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlara düzenleme getiren paketi onayladı. Söz konusu paket yeni yaptırımlar içerirken, uzmanlar bu durumun Rus ekonomisini ciddi şekilde etkileyeceği görüşünde. Daha önemlisi ise, boru hattı ihracatına özellikle 'parantez' açılıyor. Dolayısıyla işin ucu Türkiye'ye de dokunabilir.

'ÖZELLİKLE BORU HATTI İHRACATINDA RİSK YAŞANABİLİR'

Rus Enerji ve Finans Enstitüsü Ekonomi Bölümü Başkanı Marcel Salikhov, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yaptırımlar nedeniyle özellikle Rusya’nın enerji ihracatında kullandığı boru hatlarında risk oluştuğuna işaret etti. Salikhov, “Bu noktada özellikle Kuzey Akım 2 ve TürkAkım projesinin ikinci hattıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşanabilir.”dedi.

'RİSKLER NEDENİYLE GAZPROM HIZLA BAŞLADI'

Salikhov, TürkAkım’da yaşanabilecek riskler nedeniyle Gazprom’un hızla Karadeniz’de projenin inşaatına başladığını belirterek, “Ancak bu riskler ekonomik olarak Rusya’yı çok etkilemeyecektir. Hatta Gazprom’un bu projelere harcayacağı parayı cebinde tutması iyi bile olabilir.” diye konuştu.

YENİ YAPTIRIMLAR NE İÇERİYOR?

ABD Senatosu tarafından onaylanan ve Trump’ın imzasına kalan yasa paketine göre, ABD yaptırımları altında olan Rus bankalarının Batılı finans kurumlarına borçlanma vadesi 30 günden 14 güne, Rus petrol ve doğalgaz şirketlerinin borçlanma vadeleri ise 90 günden 60 güne indiriliyor.

Ayrıca, yeni yaptırımların yürürlüğe girmesi halinde Rusya’nın Kuzey Akım 2 Boru Hattı projesi benzeri boru hatları projelerinin inşasında yer alan Almanya, Fransa, Hollanda ve Avusturya gibi AB üyesi ülkelerin şirketlerine para cezası verilmesinin da önü açılıyor.