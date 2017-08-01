Google tuzla dünyayı değiştirecek

Google'ın çatı şirketi Alphabet, kod adı 'Malta' olan dev bir proje üzerinde çalışıyor. Dünyayı değiştireceği iddia edilen bu yeni teknoloji, otonom araç projesi için kurulan X Laboratuvarı'nda bulunmuş. Yenilenebilir enerjiyi depolamayı sağlayacak bu yeni teknoloji için kullanılacak materyaller ise oldukça ilginç.

Tuz ve antifriz kullanılarak lityum iyon pillerden daha uzun ve daha ucuz bir şekilde enerji depolanabilecek. Böylece enerji israfı da önlenmiş olacak. X Laboratuvarı'nın başında bulunan Obi Felten, "Araştırmayı bırakırsak iklim değişikliğine çözüm bulunamayacak. Eğer çözüm bulursak trilyonlarca dolarlık bir büyüklük yaratacağız" dedi. 10 araştırmacının prototip geliştirmek için çalıştığı projeyi ticarileştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Felten, Siemens, ABB ve General Electric'le ortak çalışabileceklerini de ekledi.

GECE TALEP DÜŞÜYOR

Uzmanların tahminlerine göre şu anda üzerinde çalışılan iş 2024'te 40 milyar dolarlık bir pazara dönüşecek. Halihazırda yılda 790 megavat enerji depolanıyor. Yedi yıl içinde bu rakamın 45 gigavata çıkacağı tahmin ediliyor. Şu anda yenilenebilir enerji kaynakları gündüz üretiminde enerjiyi hızlı pompalarken gece talep az olduğu için enerji fazlası veriyorlar. Sadece California'da stoklama yapılamaması nedeniyle güneş ve rüzgâr santrallerindeki 300 bin megavatlık enerji boşa gidiyor. Bu miktar on binlerce evin elektriğini sağlayacak büyüklükte. Almanya'da rüzgâr enerjisinin yüzde 4'ü boşa giderken bu rakam Çin'de yüzde 17'ye kadar çıkıyor.

DEV TESİSLERİN YANINA KURULACAK

Büyük endüstri, santral tesisleri ve data merkezlerinin yanına kurulabilecek olan sistem, silolara tuz ve antifriz ya da likit hidrokarbon doldurularak hazırlanıyor. Daha sonra buzdolabındaki sisteme benzer bir şekilde elektriği içeri alarak sıcak ve soğuk hava üretiyor. Tuzu ısıtıp havayı da antifrizle soğutuyor.