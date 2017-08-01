Türkiye’ye gelen ziyaretçiler yüzde 10 arttı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2017 yılı ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin sayısı, 2016 yılı ilk 6 ayına göre yüzde 10,01 değerinde bir artış ile 14 milyon 673 bin 920 oldu.

Geçici verilere göre; 2017 yılı ilk 6 ayında (Ocak-Haziran) Türkiye’ye gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2016 yılı 6 ayına göre yüzde 6,68 değerinde bir azalış ile 2 milyon 424 bin 471 oldu. Verilere göre; 2017 yılı Haziran ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,01 oranında bir artış göstererek 3 milyon 486 bin 940 oldu. Haziran ayında Türkiye’ye gelen 3 milyon 486 bin 940 yabancı ziyaretçinin 41 bin 991 (yüzde 1,20) günübirlikçi oldu.

Haziran ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; Antalya yüzde 41,57 (1 milyon 449 bin 514) ile birinci, İstanbul yüzde 23,75 (828 bin 8) ile ikinci, Muğla yüzde 9,55 (333 bin 64) ile üçüncü, Edirne yüzde 7,42 (258 bin 775) ile dördüncü, Artvin yüzde 6,25 ( 217 bin 797) ile beşinci şeklinde gerçekleşti.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,05 artış göstererek 12 milyon 249 bin 449 oldu. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye’ye gelen 12 milyon 249 bin 449 yabancı ziyaretçinin 141 bin 891 (yüzde 1,16) günübirlikçi oldu.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; İstanbul yüzde 35,84 (4 milyon 389 bin 819) ile birinci, Antalya yüzde 26,72 (3 milyon 273 bin 91) ile ikinci, Edirne yüzde 9,73 (1 milyon 191 bin 799) ile üçüncü, Artvin yüzde 9,29 (1 milyon 137 bin 542) ile dördüncü ve Muğla yüzde 5,34 (654 bin 202) şeklinde gerçekleşti.

2017 yılı Haziran ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. yüzde 21,90 (763 bin 727) ile birinci, Almanya yüzde 10,99 (383 bin 172) ile ikinci, İran yüzde 6,67 (232 bin 471) ile üçüncü sırada oldu. İran ülkesini Ukrayna ve İngiltere izledi.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. yüzde 13,81 (1 milyon 692 bin 103) ile birinci, Almanya yüzde 10,18 (1 milyon 246 bin 744) ile ikinci, Gürcistan yüzde 8,76 (1 milyon 73 bin 271) ile üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan ülkesini İran ve Bulgaristan izledi.

Geçici verilere göre 2017 yılı Haziran ayında Türkiye’ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,42 (1 milyon 254 bin 710) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 8,21 (1 milyon 129 bin 537) değerinde bir artış kaydedildi.

Geçici verilere göre 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye’ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,44 (6 milyon 616 bin 614) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 2,49 değerinde (6 milyon 462 bin 373 ) bir artış kaydedildi.