01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Dolar güne nasıl başladı?

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Dolar güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 3,5220, avro 4,1630 liradan güne başladı.
Dolar güne nasıl başladı? Dolar güne nasıl başladı? Dolar güne nasıl başladı?

Kapalıçarşı'da 3,5200 liradan alınan dolar 3,5220 liradan satılıyor. 4,1610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1630 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 3,5280 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1470 lira olmuştu.

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