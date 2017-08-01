01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Galatasaray'da flaş Lucescu gelişmesi

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Galatasaray'da flaş Lucescu gelişmesi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Lucescu ile görüşmek için Romanya'ya gitti.
Galatasaray'da flaş Lucescu gelişmesi Galatasaray'da flaş Lucescu gelişmesi Galatasaray'da flaş Lucescu gelişmesi

Galatasaray Yönetim Kurulu geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda Lucescu'nun Tudor'un üzerinde bir futbol aklı olarak kulüpte görev yapması yönünde karar almıştı. Bu gelişme üzerine Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla Genel Sekreter Can Topsakal, Romanya'ya giderek deneyimli futbol adamıyla masaya oturmuştu. Lucescu, teklife olumlu baktığını söylemiş ve sarı-kırmızılı ekibi daha yakından tanımak için detaylı bir rapor istemişti.

Başkan Özbek, Lucescu ile anlaşma zemini aramak ve konuyu daha detaylı görüşmek üzere Romanya'ya gitti. Özbek'in toplantıda Lucescu'yu sportif direktörlük görevi için ikna etmeye çalışacağı ve yeni dönemde futbol yapılanmasındaki görüşlerini alacağı
ifade edildi.

Lucescu, Galatasaray'ın teklifini kabul ederse yalnızca sportif direktör olarak görev yapmayacak. Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nda da yer alacak olan Rumen teknik adama futbol şubesinde geniş yetkiler verilecek.

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