01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:08Güneş 05:53Öğle 13:18İkindi 17:10Akşam 20:29Yatsı 22:06
    • 36°C Adana
    • 42°C Adıyaman
    • 28°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 27°C Artvin
    • 36°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 106.605 -0.86
  • Altın: 143,466 -0.10
  • Dolar: 3,5230 -0.08
  • Euro: 4,1625 0.00

Velayetin Değiştirilmesi Şartları

»
Velayetin Değiştirilmesi Şartları
Evlilik birliğinin sağlanamaması dolayısı ile açılan boşanma davaları nedeniyle ya da daha özel sebepler dolayısı ile açılabilen velayet davaları çocukların ya da çocuğun haklarının korunması, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi gibi faktörlere bağlı olarak..
Velayetin Değiştirilmesi Şartları Velayetin Değiştirilmesi Şartları Velayetin Değiştirilmesi Şartları

Evlilik birliğinin sağlanamaması dolayısı ile açılan boşanma davaları nedeniyle ya da daha özel sebepler dolayısı ile açılabilen velayet davaları çocukların ya da çocuğun haklarının korunması, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi gibi faktörlere bağlı olarak gerçekleştirilmekte olan bir süreçtir. Doğrudan çocukların ya da çocuğun menfaatlerinin gözetimi ile mahkeme tarafından alınan karar ile çocukların velayetinin hangi tarafta olacağının belirlenmesi sağlanıyor. Mevcut dava dönemi içerisinde ergin durumda bulunmayan, kendisine ilişkin bakım, eğitim, barınma gibi çeşitli gereksinimlerinin karşılanması konusunda yetkili olabilme amacı ile açılmakta olan davalar velayet davalarıdır. Bu noktada günümüzde genel olarak boşanma davalarında gündeme gelmekte olan velayet konusunda, Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davası hakimi tarafından çocuğun ya da çocukların velayetinin hangi tarafta kalacağına karar verilebildiği ve ilave bir velayet davasının açılmasına gereklilik bulunmadığı belirtilmektedir.

 

Günümüzde ebeveynlerin çeşitli durumlara bağlı olarak Türk Medeni Kanunu kapsamında sahip olabildikleri bu hak çerçevesinde velayet davası nasıl açılır sorusu gündeme gelebilmektedir. Ancak günümüzde velayet davasının açılabilmesi için davayı açan taraf olan ebeveyn tarafından mutlak suret ile çocuğun velayetinin tek başına kendisinde olması talebinin haklı nedenlerini göstermesi ve bu nedenlere ilişkin olarak açık bir şekilde kesin ispatlar sunması gerekmektedir. Bu şekilde mahkeme tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda çocuğun ya da çocukların velayetinin hangi tarafta olacağına ilişkin karar yapılan başvuru çerçevesinde belirlenmektedir. Günümüzde çocukların ya da çocuğun velayetinin karşı taraf tarafından alınması halinde velayete sahip olamayan taraf olan ebeveyn tarafından velayetin değiştirilmesidavası açılabilmektedir.

 

Velayetin Değiştirilmesi Koşulları Nelerdir?

 

Modern Türk Medeni Kanunu çerçevesinde madde 349 kapsamında velayetin değiştirilmesine ilişkin olarak açıklayıcı düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenlemeye göre mahkeme hakimi tarafından çocuk ya da çocukların menfaati kapsamında gereklilik teşkil eden durumlarda velayetin değiştirilmesi yönünde karar verilebilmektedir. Bu kapsamda da çocuğun ya da çocukların velayetinin değiştirilebilmesi için geçerli şartlar;

 

*Çocuk ile yakın ilişki oluşturulabilmesine velayet sahibi tarafından engel olunması

*Çocuğun fiili olarak velayet hakkı olmayan anne, baba veya üçüncü bir kişide bırakılması

*Çocuk ya da çocukların mevcut menfaatlerinin oluşturmuş olduğu diğer durumlar şeklinde belirtilmektedir.

 

Velayetin Değiştirilmesi İçin Nereye Başvurulur?

 

Türk Medeni Kanunu çerçevesinde velayetin değiştirilmesine yönelik olarak davalar görevli mahkeme olarak Aile Mahkemeleri hizmet verirken, söz konusu lokasyonda Aile Mahkemesi’nin bulunmaması durumunda Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından belirlenmiş olan Asliye Hukuk Mahkemeleri hizmet vermektedir. Bu kapsamda yetkili olan mahkemeler davalı olan şahsın dava tarihi dahilindeki ikamet etmekte olduğu lokasyonda bulunan mahkemedir.  Bu tip davalarda dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar bulunmaktadır. Özelikle de tarafların hak kaybı yaşamaması adına profesyonel hukuk desteği almalarının çok önemli olduğu bu davalarda misal olarak kamu düzenini dair davalar olmaması dolayısı ile yetki itirazı sadece ilk oturum sonuna kadar gerçekleştirilebilmektedir. Bu tip detayların bulunuyor olması dolayısı ile mutlaka hak kayıplarının yaşanmaması için profesyonel hizmet alınması gerekiyor.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Velayetin Değiştirilmesi ŞartlarıVelayetin Değiştirilmesi ŞartlarıEvlilik birliğinin sağlanamaması dolayısı ile açılan boşanma davaları nedeniyle ya da daha özel sebepler dolayısı ile açılabilen velayet davaları çocukların ya da çocuğun haklarının korunması, ihtiyaçlarının karşılanabilmesi gibi faktörlere bağlı olarak..
Bir Tıkla Datça Acıbadem Macunu Sipariş Edin!Bir Tıkla Datça Acıbadem Macunu Sipariş Edin!Sigarayı bırakmak mı istiyorsunuz? Birçok ürün denemenize rağmen hala bırakamadınız mı? O halde hemen 500 yıllık tarihi olan ve Osmanlı döneminden bu yana tütün bağımlıları tarafından tüketilen Acıbadem macunu ürünlerini sipariş edebilirsiniz.
Darbeci hainlerin şaşırtan değişimleriDarbeci hainlerin şaşırtan değişimleriFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına başlandı.
Eşref Kolçak'tan Tatlıses'e ağır sözlerEşref Kolçak'tan Tatlıses'e ağır sözlerYeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, şarkıcı oğlu Harun Kolçak'ın ölümünün ardından ilk kez konuştu.
Osmanlı bayrağına orijinallik sorgusu!Osmanlı bayrağına orijinallik sorgusu!İngiltere’nin 2014’te Türkiye’ye teslim ettiği Osmanlı bayrağının orijinal olup olmadığı sorusuna Dışişleri Bakanlığı cevap verdi.
Eve gelen askerlik belgesiyle kabusu yaşadı!Eve gelen askerlik belgesiyle kabusu yaşadı!İstanbul'da ikamet eden Yusuf Yıldız, ayrı yaşayan anne ve babası tarafından farklı yıllarda çıkarılan iki nüfus cüzdanından birini iptal ettirmek istiyor.
  • Sinir krizi geçirdi! Nedeni ise..01 Ağustos 2017 Salı 11:01
  • Sıla konserinden rektör aracına haciz çıktı!01 Ağustos 2017 Salı 10:59
  • Jandarmanın üçüzleri! Askerde de ayrılmadılar!01 Ağustos 2017 Salı 10:35
  • Yıllar önceki kapak kafa karıştırdı01 Ağustos 2017 Salı 10:34
  • İstanbul yanacak! Yüzde 94'e çıkacak...01 Ağustos 2017 Salı 10:33
  • Cami yıkılıp rezidans mı yapılacak?01 Ağustos 2017 Salı 10:30
  • 'Eşim ayağımı yıkar'31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:16
  • İngiliz Büyükelçi Moore'u şaşkına çeviren olay31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:13
  • Çocuklar Duymasın'da FETÖ skandalı!31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:13
  • İşadamını otomobilinde kurşuna dizdiler!31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri