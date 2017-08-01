01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Fatih Altaylı'dan Gülerce'ye çok ağır cevap!

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Fatih Altaylı'dan Gülerce'ye çok ağır cevap!
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, kendisine "Allah bana izin verse de yüzüne tükürsem" diyen Hüseyin Gülerce'ye ağır bir cümleyle karşılık verdi.
Fatih Altaylı'dan Gülerce'ye çok ağır cevap! Fatih Altaylı'dan Gülerce'ye çok ağır cevap! Fatih Altaylı'dan Gülerce'ye çok ağır cevap!

Altaylı "Yüzüme tükürmene asla izin vermem. Çünkü hâlâ ağzında, dilinde Fethullah’ın alt bölgelerinin kokusu vardır. Merak etme ben sana zaten tükürmem. Tükürüğümün bile bir kıymeti vardır."

Bir dönem adı Fetullah Gülen'in sağ kolu olarak anılan Hüseyin Gülerce'ye Altaylı'nın yanıtı çok sert oldu. Gülerce, yıllarca Gülen'in yanında yer alması ve ardından örgütten ayrıldıktan sonra kendisini "FETÖ'yle mücadelenin bir numaralı adamı" gibi anlatması tepkilere yol açmıştı. Gülerce'ye tepki veren isimlerden biri de Fatih Altaylı'ydı.

Altaylı, kendisi için "Yüzüne tükürmek isterim" diyen Gülerce'ye şunları söyledi:

"Yüzüme tükürmene de asla izin vermem. Çünkü hâlâ ağzında, dilinde Fethullah'ın alt bölgelerinin kokusu vardır. Merak etme ben sana zaten tükürmem. Tükürüğümün bile bir kıymeti vardır."

İşte Altaylı'nın yazısından bazı bölümler:

"...Haa, bir de televizyonda benim yüzüme tükürmek istediğini söylemişsin.

Seni mahkemeye verip FETÖ'cü olmayan bir yargıda neler yapabileceğini görmek isterdim ama değmezsin.

"DİLİNDE FETULLAH'IN ALT BÖLGELERİNİN KOKUSU VARDIR"

Ama yüzüme tükürmene de asla izin vermem.

Çünkü hâlâ ağzında, dilinde Fethullah'ın alt bölgelerinin kokusu vardır.

Merak etme ben sana zaten tükürmem.

Tükürüğümün bile bir kıymeti vardır..."

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