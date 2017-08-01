Hürriyet'in ABD merkezli The Atlantic'ten aktardığı habere göre, geçen hafta ABD Kongresi'nde ifade veren ve önemli açıklamalarda bulunan Hermitage Capital Management'ın CEO'su Bill Browder dünyanın en zengin insanının 200 milyar dolarlık serveti ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu söyledi.
Browder, "yalan söylemenin büyük bir suç olarak kabul edildiği" ABD Kongresi'ne verdiği ifadesinde Putin'in 200 milyar dolar değerinde servetinin bulunduğunu ifade etti.
‘Parasını batı bankalarında tutuyor'
Rusya'ya uygulanacak yaptırım kararı öncesi parlamentoda ifade eden Browder, "Parasını batı bankalarında tutuyor. Mal varlığının her an dondurulma riski de var" diye konuştu.
Browder Putin'in emrinde 10 bin personel olduğu ve bu personelin para aklamadan adam kaçırmaya kadar pek çok yasa dışı eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Putin'in resmi olarak açıklanan yıllık maaşı 120 bin dolar seviyesinde.
Anne işçi baba asker
Celebritynetworth isimli internet sitesinin haberine göre ise, Putin'in 70 milyar dolarlık bir gizli serveti bulunuyor. Putin aileden zengin biri de değil. Vladimir Putin'in annesi bir fabrika işçisiydi babası ise bir askerdi.
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'Putin'in batı bankalarında 200 milyar doları var'
Hürriyet'in ABD merkezli The Atlantic'ten aktardığı habere göre, geçen hafta ABD Kongresi'nde ifade veren ve önemli açıklamalarda bulunan Hermitage Capital Management'ın CEO'su Bill Browder dünyanın en zengin insanının 200 milyar dolarlık serveti ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu söyledi.
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