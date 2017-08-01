Lice şehidi Binbaşı Çelik Devlet bize şimdi lazım diyerek" davayı geri çekmiş

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu Lice Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ümit Çelik ile jandarma uzman çavuş Erkan Sakal asker şehit oldu.

Olay bu sabah Lice İlçesi kırsalında meydana geldi. PKK'lı teröristler yola önceden döşedikleri patlayıcıyı, sabah operasyona giden birliklerin geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 binbaşı ile 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş yaralandı. Bölgeye sevk edilen takviye birliklerle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Lice İlçesi’nde meydana gelen patlamada 2 askerin şehit olmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Teröristle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır ili Lice ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında teröristlerce döşenmiş olan mayın/el yapımı patlayıcı basılması neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

DEVLET BİZE ŞİMDİ LAZIM

Hain saldırıda şehit düşen Lice Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ümit Çelik'in silah arkadaşlarının yaptığı paylaşım yürekleri dağladı. Uzun yıllar Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hem PKK hem de DEAŞ saldırılarına karşı mücadele veren şehit binbaşının Suruç'tan Diyarbakır'ın Lice ilçesine tabur komutanı olarak tayininin çıkmasının ardından "Komando değilim, hatta Suruç'tan Lice'ye tayin mi olur" diyerek mahkeme yoluna başvurduğu öğrenildi.

Ancak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası fikrini değiştiren Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in "Ne mahkemesi. Devlet bize şimdi lazım. Bu aşamada mahkeme doğru olmaz. Ben Lice'ye gidiyorum" diyerek davasını geri çektiği belirtildi.

Silah arkadaşları Şehit Binbaşı Ümit Çelik'in ardından bu yazıyı paylaştı.

ŞEHİT HACISI SİVAS'A DÜŞTÜ

Hain salıdırıda şehit düşen jandarma uzman çavuş Erkan Sakal'ın acı haberi memleketi Sivas'taki ailesine ulaştı. 27 yaşındaki şehidin Sivas kent merkezindeki Fatih Mahallesi'ndeki baba evine giden yetkililer aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Haberin duyulmasının ardından şehidin evine Türk bayrakları asıldı, yakınları da taziye için eve gelmeye başladı.

2015 YILINDA DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİ

2013 yılında uzman çavuş Erkan Sakal'ın bir yıl önce Lice'deki 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı bünyesinde görev yapmaya başladığı öğrenildi. Sivaslı Döndü ve Turgut Sakal çiftinin 4 çocuğundan biri olan Erkan Sakal'ın 2015 yılının Haziran ayında Songül Sakal ile evlendiği, babası Turgut Sakal'ın ise 2009 yılında öldüğü belirtildi.



Şehidin sosyal medya hesabından en son Babalar Günü ile ilgili duygulu bir paylaşımda bulunduğu ve 'Usulca kutlayın Babalar Gününüzü. Baba hasreti çekenlere nispet yapar gibi değil. Usulca kıymetini bilerek'' yazdığı görüldü.



Şehit jandarma uzman çavuş Erkan Sakal'ın cenazesinin bu akşam Sivas'a getirilmesi ve yarın toprağa verilmesi bekleniyor.