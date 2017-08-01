01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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İhanet davasına damga vuran sözler

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İhanet davasına damga vuran sözler
Akıncı Üssü davasının ilk duruşmasına bir şehit yakınının sözleri damga vurdu...
İhanet davasına damga vuran sözler İhanet davasına damga vuran sözler İhanet davasına damga vuran sözler

Akıncı Üssü davasının ilk duruşmasına bir şehit yakınının sözleri damga vurdu... Darbecilere hitaben yüksek sesle konuşan şehit yakını, “Bizim soyumuz var oldukça, barınamazsınız, var olamazsınız, sonunda pisliğinizde boğulacaksınız” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin merkez üstü olarak kullanılan ve derdest edilen komutanların tutulduğu yer olan Akıncı Üssü’ne ilişkin dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

29 Ağustosa kadar sürecek dava nedeniyle Sincan Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken dava gergin başladı. 

Kimlik tespiti ile başlayan davada polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Şehit yakınları ve gaziler ile sanıklar arasına adeta etten duvar örüldü. Şehit yakınları ve aileler sık sık sanıklara tepki gösterirken, sanık avukatlarına da sinkaflı sözler sarf etti. Bu olaylar üzerine sanık avukatları oturdukları masalara vurarak tepki gösterdi.

''SOYUMUZ VAR OLDUKÇA...''

Bir şehit yakını ise ''Bizim soyumuz var oldukça, barınamazsınız, var olamazsınız, sonunda pisliğinizde boğulacaksınız'' dedi. 

MAHKEME BAŞKANI: BUNU KALDIRAMAYACAK KİŞİLER AYRILSINLAR

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, gerekli uyarıları yapacaklarını belirterek, ''Burada Türk milleti adına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılama yapıyoruz. Acınızı, öfkenizi anlıyoruz ama bunu kaldıramayacak kişiler ayrılsınlar. Bu karşılıklı diyalog devam ederse bazılarınızı çıkarmak zorunda kalacağız. Sağlıklı bir yargılama yapabilmemiz için mahkeme düzenine herkesin uyması gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

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