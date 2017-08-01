Görmez eleştirisi ortalığı karıştırdı

Emeklilik dilekçesi kabul edilen eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevinden ayrıldı ve canlı yayında helallik isteyerek veda etti.
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevini bırakması üzerine, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamaları ortalığı fena karıştırdı.
"BUNDAN TEHLİKELİSİ GELMEMİŞTİR"
Mehmet Görmez'e "tehlikeli" diyen ve "Ehli Sünnete" bağlı olmamakla eleştiren Ünlü, "Diyanet'e bundan tehlikelisi gelmemiştir diye düşünüyorum. Rabbim, vatana millete bağlı ve Ehli Sünnete sadık hayırlı bir reis nasib eylesin"ifadelerini kullandı.
Cübbeli Ahmet'in bu sözleri sosyal medyada bir çok yorumu ve tepkiyi de beraberinde getirdi.