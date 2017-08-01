01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Câsiye, 45/4
  • "Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, “De'avât”, 73)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:08Güneş 05:53Öğle 13:18İkindi 17:10Akşam 20:29Yatsı 22:06
    • 28°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 22°C Afyon
    • 21°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 106.147 -1.29
  • Altın: 143,915 0.21
  • Dolar: 3,5228 -0.09
  • Euro: 4,1583 -0.11

Suudi Arabistan'dan dev hamle!

»
Suudi Arabistan'dan dev hamle!
Suudi Arabistan'da ülke tarihinin gelmiş geçmiş en büyük turizm projesi hayata geçiriliyor. Ülke 50 adayı lüks tatil yeri haline getiriyor.
Suudi Arabistan'dan dev hamle! Suudi Arabistan'dan dev hamle! Suudi Arabistan'dan dev hamle!

Ekonomiyi çeşitlendirme hamlesi kapsamında hazırlanan proje, Kızıldeniz sahilini ve irili ufaklı 50 adayı kapsıyor.
 
Turizm hamlesi, petrol fiyatlarındaki düşüş karışsında veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın ulusal ekonomiyi "çeşitlendirme" çabalarının parçası.
 
Proje esas olarak yabancı turist cezbetmekten çok Suudi Arabistan vatandaşlarının başka ülkelerde tatil yapmak yerine paralarını ülke içinde harcamalarını amaçlıyor.
 
Bu amaçla şimdiye kadar sıkı muhafazakar bir sosyal yaşam modeli benimseyen ülkede daha bir çok eğlence ve aktivite tesisi açılması planlanıyor.
 
Projesinin ilk aşamasının 2022 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Otomobil dünyasında dev satış tamamlandı!Otomobil dünyasında dev satış tamamlandı!Otomobil üretici Opel'in, Opel ve Vauxhall markaları ile birlikte Fransız Peugeot Societe Anonyme (PSA) Grubu’na satışının tamamlandı.
Milyonların beklediği tarih belli olduMilyonların beklediği tarih belli olduÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, toplu sözleşme görüşmelerinde komisyonun çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, 14 Ağustos'ta tekliflerini sunacaklarını açıkladı
Suudi Arabistan'dan dev hamle!Suudi Arabistan'dan dev hamle!Suudi Arabistan'da ülke tarihinin gelmiş geçmiş en büyük turizm projesi hayata geçiriliyor. Ülke 50 adayı lüks tatil yeri haline getiriyor.
Milyonların beklediği zam için ilk açıklama!Milyonların beklediği zam için ilk açıklama!3 milyon 200 bin memur ile 1 milyon 900 bin memur emeklisi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı.
ABD dev projeyi tehdit ediyor!ABD dev projeyi tehdit ediyor!Uzmanlar, ABD tarafından uygulanan yaptırımlar Rus piyasalarını ciddi şekilde etkileyeceğini belirtiyor. Türkiye ve Rusya'nın birlikte yürüttüğü TürkAkım projesi de risk altında.
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?İstanbul serbest piyasada dolar 3,5220, avro 4,1630 liradan güne başladı.
  • 7 sektörde 3 milyon gence iş kapısı açılıyor01 Ağustos 2017 Salı 14:16
  • Türkiye’ye gelen ziyaretçiler yüzde 10 arttı01 Ağustos 2017 Salı 14:15
  • Google tuzla dünyayı değiştirecek01 Ağustos 2017 Salı 14:11
  • Altın alacaklar dikkat!01 Ağustos 2017 Salı 14:10
  • Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı01 Ağustos 2017 Salı 14:10
  • Malatya sarıya boyandı!01 Ağustos 2017 Salı 13:07
  • KOBİ'lere kredi desteği 500 milyar liraya dayandı01 Ağustos 2017 Salı 13:07
  • İki Türk devi 157 milyonluk imzayı attı!01 Ağustos 2017 Salı 13:06
  • 5.1 milyon memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?01 Ağustos 2017 Salı 11:35
  • Merkez'den çok önemli açıklama01 Ağustos 2017 Salı 11:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri