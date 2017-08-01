Ekonomiyi çeşitlendirme hamlesi kapsamında hazırlanan proje, Kızıldeniz sahilini ve irili ufaklı 50 adayı kapsıyor.
Turizm hamlesi, petrol fiyatlarındaki düşüş karışsında veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın ulusal ekonomiyi "çeşitlendirme" çabalarının parçası.
Proje esas olarak yabancı turist cezbetmekten çok Suudi Arabistan vatandaşlarının başka ülkelerde tatil yapmak yerine paralarını ülke içinde harcamalarını amaçlıyor.
Bu amaçla şimdiye kadar sıkı muhafazakar bir sosyal yaşam modeli benimseyen ülkede daha bir çok eğlence ve aktivite tesisi açılması planlanıyor.
Projesinin ilk aşamasının 2022 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.
01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Suudi Arabistan'dan dev hamle!
Ekonomiyi çeşitlendirme hamlesi kapsamında hazırlanan proje, Kızıldeniz sahilini ve irili ufaklı 50 adayı kapsıyor.
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