01 Ağustos 2017 Salı9 Zilkâde 1438
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Bakanlık'tan Forbes Dergisi'ne çok sert cevap!

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Bakanlık'tan Forbes Dergisi'ne çok sert cevap!
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Forbes Dergisi’nde, ‘Türkiye’ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu’ iddia edilen makaleye sert cevap verdi.
Bakanlık'tan Forbes Dergisi'ne çok sert cevap! Bakanlık'tan Forbes Dergisi'ne çok sert cevap! Bakanlık'tan Forbes Dergisi'ne çok sert cevap!

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Forbes Dergisi’nde, ‘Türkiye’ye seyahat edecek kadınların tehlikede olduğu’ iddia edilen bir makaleye yer verildiği belirtilerek, ilgili yazının Türkiye’deki çeşitli medya kuruluşlarında da yer aldığı kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem uluslararası hem de Türk kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

ALGI OPERASYONUNUN ZAYIF BİR HALKASI

"Dergide; herhangi bir bilimsel araştırmaya ya da bir saha çalışmasına dayanmayan, veri doğruluğu teyit edilmemiş, Türk yetkililerin görüşünün yer almadığı, Türk turizmine yönelik gerçekle bağdaşmayan bir makale yayımlanmıştır. Böylesi haber ve makaleler uluslararası kamuoyunu yanıltan art niyetli bir tutumdur. Ülkemize yönelik spekülatif bu yayımlar ve yayınlar farklı amaçlara hizmet etmektedir. Türkiye’nin özellikle kadınlara karşı güvenli olmayan bir ülke, bir destinasyon gibi lanse edilmesi bir süredir koordineli yürütülen algı operasyonlarının başka bir zayıf halkasıdır. Son dönemde, sektörde küresel ve bölgesel yaşanılan bazı sıkıntılar alınan önlemlerle atlatılmaya başlanmış ve Türk turizmi son 15 yılda kazandığı ivmeyi yeniden yakalayacak noktaya gelmiştir. Bu ivmeyi durdurmaya yönelik asılsız çıkışları Bakanlığımız, işbirliği içinde çalıştığı bütün sektörel aktörlerle birlikte bertaraf edecektir. Bu tarz haberleri ve yapılan açıklamaları kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

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